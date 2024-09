Plötzlich 100 Euro günstiger: Dyson Akkusauger im Preissturz

Beim Durchstöbern der aktuellen Angebote im Netz sind wir auf einen überraschenden Preisrutsch des Dyson V12 Origin gestoßen. Denn innerhalb eines Tages ist der Akkusauger plötzlich von 499 Euro auf 399 Euro gesunken. Für Dyson ist solch ein drastischer Preisnachlass eher selten. Wenn du also gerade nach einem neuen Akkusauger suchst, wäre jetzt möglicherweise der ideale Moment, um zuzuschlagen.

Dyson V12 Origin Akkusauger: Was er kann & was du bekommst

Dyson selbst vermarktet den Dyson V12 Origin als den leichtesten kabellosen Staubsauger mit einer hohen Saugkraft von 150 AW. Das macht ihn insbesondere für die Reinigung mehrerer Etagen zu einer guten Wahl, da du dank 2,2 Kilogramm Gewicht nicht viel Kraft brauchst, um ihn die Treppe hoch zu schleppen. Aber auch bei der Reinigung als Handgerät für Spinnweben an der Decke oder den Innenraum deines Autos hat er so nicht zu viel Gewicht.

Neben dem leichten Gewicht und der hohen Saugleistung kann der Akkusauger von Dyson aber ebenso mit einer hohen Akkulaufzeit punkten. Denn er hält mit nur einer Ladung bis zu 60 Minuten durch. Du brauchst also auch in einem größeren Haushalt keine lästige Putzpause einzulegen. Dazu ist der Dyson V12 Origin ebenfalls top für Allergiker. Denn das Filtrationssystem beseitigt 99,99 Prozent winzigster Partikel aus der Luft. Auf dem LCD-Display zeigt dir der Staubsauger zudem alle wichtigen Infos rund um Saugmodus, Laufzeit und mehr an.

Wenn du dir den Dyson-Akkusauger bestellst, bekommst du einiges an Zubehör mitgeschickt, das sich vielseitig einsetzen lässt. Da wäre zum einen die Slim Fluffy Bodendüse für die Reinigung deiner Fußböden. Zum anderen ist eine Haardüse dabei, die besonders beim Saubermachen von Möbeln eine echte Hilfe ist. Mit dem Dyson Aufsatz für enge Zwischenräume kommst du weiterhin auch in schmale Ritzen. Und darüber hinaus sind noch zwei Aufsätze dabei, um Möbel und empfindliche Oberflächen von Staub und Schmutz zu befreien.

100 Euro Rabatt – ein guter Preis?

Werfen wir nun noch einen Blick auf den Preis. Vom UVP (499 Euro) streicht der niederländische Elektronikhändler coolblue jetzt satte 100 Euro. Dank kostenfreiem Versand stehen dadurch am Ende wirklich nur noch 399 Euro für dich auf der Rechnung. Und das ist ein top Preis, denn in der Vergangenheit gab es den Akkusauger scheinbar nicht für unter 499 Euro und jetzt ist er bei coolblue sogar 50 Euro unterhalb des Dyson-Shops selbst erhältlich (siehe Preisvergleich).

