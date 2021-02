Mega-Bundle bei Aldi: PS4 Pro mit 3 Games zum Sonderpreis

Dass es die PlayStation-Konsole bei Aldi zu kaufen gibt, ist an sich keine große Neuigkeit. Denn schon in der Vergangenheit konntest du die Sony-Konsole mehrfach bei dem Lebensmittel-Discounter erwerben. Wohlgemerkt: Gemeint ist nicht die aktuelle Generation (PS5), sondern der Vorgänger, die PlayStation 4 (PS4). Im Herbst vergangenen Jahres war sie über das „Aldi liefert“-Programm letztmals zu haben. Jetzt kehrt sie im Rahmen einer neuen Sonderaktion zurück. Und das nicht allein. Sondern als Bundle zusammen mit gleich drei Spielen.

PlayStation 4 Pro bei Aldi – Das steckt im Paket

Wenn du dich für einen Kauf der PlayStation 4 Pro bei Aldi entscheidest, darfst du dich über ein umfangreiches Paket freuen. Denn neben der Konsole selbst mit 1 TB Speicherplatz bekommst du einen DualShock 4 Wireless-Controller und auch ein Mono-Headset für den Multiplayer-Modus. Und damit du mit dem Zocken direkt loslegen kannst, sind auch drei Spiele im Lieferumfang inklusive.

Gran Turismo Sport (aktuell ab 17 Euro erhältlich)

Horizon Zero Dawn (aktuell ab 17 Euro erhältlich)

Marvel’s Spider-Man (aktuell ab 15 Euro erhältlich)

Die PlayStation 4 Pro ist – wenn man so will – ein aufgemotzter Nachfolger der klassischen PS4. Sie verfügt über einen aktualisierten Grafikchip, der auch 4K/HDR-Spiele und -Inhalte unterstützt. Heißt: Ist deine PS4 Pro per WLAN oder LAN-Kabel mit dem Internet verbunden und du hast einen Account eines Streamingdienstes auf der Konsole eingerichtet, kannst du auch 4K-Videos darstellen. Vorausgesetzt, du hast auch einen entsprechend kompatiblen Fernseher mit 4K-Panel. Wie gewohnt ebenfalls an Bord: ein Blu-Ray-Laufwerk.

Was kostet die Sony-Konsole bei Aldi?

Wenn du dir die Sony PlayStation 4 Pro bei Aldi kaufen möchtest, musst du dafür 379 Euro einplanen. Zusätzliche Versandkosten – geliefert wird mit DHL – fallen nicht an. Ist das günstig? Auf jeden Fall. Denn die Konsole allein kostet mit 1 TB Speicher aktuell im besten Fall 429 Euro. Und das ohne drei Gratis-Games.

Wichtig: Die PlayStation 4 Pro gibt es ab dem 25. Februar nur solange der Vorrat reicht und ausschließlich online über den Aldi Online-Shop zu kaufen. Sie ist nicht in den Aldi-Filialen vor Ort erhältlich. Aldi gewährt bei einer Bestellung bei „Aldi liefert“ ein 60-tägiges Rückgaberecht. Zum Vergleich: Die neue PlayStation 5 ist in vielen Onlineshops derzeit ausverkauft. Dort, wo sie noch verfügbar ist, kostet sie in der Digital Edition mindestens 899 Euro und in der Disc Edition mindestens 950 Euro.

