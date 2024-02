Top-Hardware mit kurzen Ladezeiten, coole Exklusiv-Games wie „Spider-Man 2“ sowie die einzigartigen DualSense Controller machen die PlayStation 5 zur wohl besten Konsole auf dem Markt. Kein Wunder also, dass das Sony-Gerät auch deutlich beliebter als die aktuelle Xbox-Generation zu sein scheint. Wenn dir die PS5 bisher trotzdem noch zu teuer war, schafft MediaMarkt jetzt Abhilfe. Der Elektromarkt haut die neuste Slim-Variante der Konsole momentan nämlich schon für 469 Euro raus. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

PS5 endlich etwas günstiger: Hier lohnt sich der Kauf am meisten

Bevor wir dir die Vorzüge der PlayStation 5 Slim nochmal genauer vorstellen, bleiben wir erstmal beim Preis. Normalerweise ist die Sony-Konsole samt Disc-Laufwerk mit einem UVP von 549,99 Euro versehen. Unter anderem bei MediaMarkt kommst du jetzt aber immerhin 14 Prozent günstiger an die PS5. Dadurch zahlst du hier bis zum 29. Februar nur noch 469 Euro für das Premium-Gerät. Der Elektromarkt liefert zudem komplett kostenfrei, wodurch das Angebot im Netz momentan ungeschlagen ist!

→ PlayStation 5 Slim mit Laufwerk für 469 Euro

PlayStation 5 Slim – eine tolle Wahl für Gamer

Falls du dir noch nicht sicher bist, ob die PlayStation 5 für dich die richtige Konsole ist, liefern wir dir hier einige Vorteile zur PS5. Das wohl größte Verkaufsargument für die Sony-Konsole liegt sicherlich in den Exklusiv-Games. Im Vergleich zur Xbox von Microsoft – bei der die Exklusiv-Titel stets auch auf dem PC erhältlich sind – zockst du nämlich zunächst ausschließlich auf der PS5 neue Games wie „Spider-Man 2“ oder „God of War Ragnarök“. Nach einer Weile landen diese Spiele mittlerweile zwar ebenso auf PC-Plattformen wie Steam und dem Epic Games Store, dies dauert jedoch lange. „God of War Ragnarök“ erschien beispielsweise bereits im Jahr 2022 und PC-Gamer warten immer noch auf eine Portierung.

Diese und viele weitere Exklusiv-Games kannst du zum Launch ausschließlich auf der PS5 zocken

Doch natürlich liefert dir die PlayStation 5 auch abseits der Games zahlreiche Vorteile. So punktet die Konsole mit einer top Soft- und Hardware, welche für tolle 4K-Grafiken, schnelle Ladezeiten und eine flüssige Nutzeroberfläche sorgen. Ein weiteres Highlight ist der DualSense Controller. Dieser liefert dir mit seinen adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback ein einzigartiges Gaming-Erlebnis. Im Angebot für 469 Euro ist dabei wie bereits erwähnt die PlayStation 5 Slim samt Disc-Laufwerk. Neben dem schlankeren Design punktet dieses Modell zudem noch mit einer größeren SSD-Festplatte (1 TB). Die PS5 Slim ist also auf jeden Fall die ideale Wahl unter den Sony-Konsolen.