PlayStation 5 Briefing vor Weihnachten: Wo du heute eine PS5 kaufen kannst

Keine zwei Wochen mehr bis Heiligabend. Wer vor Weihnachten noch auf eine PlayStation 5 hofft, muss sich langsam damit abfinden, auch zum zweiten PS5-Weihnachtsfest leer auszugehen. Der Herbst gibt uns bislang einige Rätsel auf – hin und wieder gibt es jedoch ein Fünkchen Hoffnung. Wir haben den Markt im Blick.

Wenn die Sony-Konsole bei einem Online-Shop in den Verkauf geht, musst du schnell sein. Binnen weniger Minuten ist sie dann meist wieder vergriffen. Wir zeigen, welche Seiten du für den PS5-Verkauf im Blick behalten sollst, welche Prinzipien es gibt und was du mitunter beachten musst, um eine der begehrten PS5-Konsolen zu bekommen.

Ander sieht es bei Vertragskäufen aus. Derzeit hat etwa O2 die PlayStation 5 auf Lager und verkauft sie in Kombination mit Mobilfunktarifen. Hier musst du dich als 2, 3 oder 4 Jahre binden. Die Angebote sind unter der Prämisse fair – lohnen sich jedoch nur, wenn du die Verwendung für den Handyvertrag tatsächlich hast. Eine Lieferung ist hier vor Weihnachten allerdings auch nicht gegeben.

Und auch der Energieanbieter „E wie Einfach“ wirbt mit einer PS5, die bis Ende Januar geliefert wird. Voraussetzung: Du schließt einen neuen Stromvertrag beim Anbieter an.

Derweil gibt es bei MediaMarkt noch bis zum 18. Dezember eine Games-Aktion nach dem Prinzip „3 kaufen, 2 bezahlen“. Mit dabei sind vor allem Titel für PS5, PS4 und Xbox.

PS5-Briefing: Die Lage vor Weihnachten im Blick

13. Dezember (14:20): Neue Woche, neues Glück – der heiß ersehnte vorweihnachtliche Amazon-Drop lässt auch jetzt noch auf sich warten. Seit Ende Oktober ist bei Amazon Ebbe in Sachen PlayStation 5 – zumindest bei Amazon Deutschland. Seit einigen Wochen lockt Amazon zudem mit einer Extra-Aktion, wonach es zum PS5-Kauf einen Gratis-Monat PS Now dazugibt. Unsere Informationen zufolge ist bislang nicht ein einziges dieser Angebote verkauft worden.

Wichtig beim Amazon-Kauf: nur über Amazon direkt kaufen, nicht bei dubiosen Marketplace-Händlern mit 500 Euro versandkosten. Außerdem musst du Prime-Kunde sein, um eine PS5 in den Warenkorb legen zu können. Am einfachsten ist es, wenn du die Konsole bereits auf deiner Merkliste hast.

Neben Amazon sind auch Alternate (mit Bundle-Paketen) Otto, Euronics und Coolblue weitere Kandidaten für diese und nächste Woche. Bei MediaMarkt und Saturn ist ebenfalls immer mit Drops zu rechnen – allerdings gab es hier am Freitag eine größere Verkaufsaktion. Amazon kündigt Drops bisweilen verlässlich durch einen „für Prime-Kunden“-Hinweis auf den Produktseiten an.

Konkurrenz: Ähnlich wie Sonys PS5 ist auch die Xbox Series X von Microsoft schwer zu bekommen. Hier gibt es jetzt bei Cyberport ein sehr interessantes Angebot: Und zwar schließt du die Xbox Series X als Abo ab. Erhältst die Konsole zum Nulltarif und ein Spiele-Abo (Xbox Game Pass Ultimate) dazu. Monatlich berechnet dir der Anbieter dann 32,99 Euro. Das Xbox-Abo dauert dann zwei Jahre lang und danach gehört die Konsole dir. Das Programm nennt sich „Xbox All Access“ und ist günstiger auch mit der kleineren Series S buchbar.

Hier gibt es immer wieder PlayStation 5 Konsolen zu kaufen

Vor allem im Bundle mit einem oder gar mehreren Spielen ist die PlayStation 5 hin und wieder zu bekommen – und das auch häufiger als die Solo-Konsole mit oder ohne Laufwerk. Den Kauf eines Spiels – ob du es brauchst oder nicht – solltest du demnach immer mit in Erwägung ziehen. Hier sind die PS5-Seiten der üblichen Verdächtigen:

Derweil hat Sony einen bislang international vertretenen PlayStation Online-Shop auch für Deutschland angekündigt. Der Draht ist hier deutlich kürzer, aber auch im Direct-PlayStation-Store sind derzeit keine PS5-Konsolen lieferbar. Der Verkauf geht hier offenbar erst einmal nur via Einladungs-E-Mails an langjährige Nutzer von Sonys Online-Plattform PSN (PlayStation Network). Am 24. November fand hier zuletzt ein exklusiver Verkauf statt.

Rabatte auf die PS5 noch unwahrscheinlich

Wegen der nach wie vor hohen Nachfrage gibt es noch keine nennenswerten Rabatte auf die Konsolen. Mittlerweile liegt immerhin ab und an ein zweiter Controller bei oder Spielebundles sind als Paket günstiger als die Summe der Einzelpreise. Ansonsten gelten Sonys UVP-Angaben: Die PlayStation 5 kostet mit Laufwerk 499 Euro, in der Digital-Edition sind es 399 Euro. Zubehör wie Extra-Controller, Ladestation für jene oder Headsets und Kameras sind derweil deutlich einfacher zu bekommen.

Bei vielen der genannten Händler benötigst du auch bei einem sogenannten Drop viel Geduld. Um die meist langen, virtuellen Warteschlangen zu koordinieren und kanalisieren, setzen die Händler auf entsprechende Warteseiten. Bei Euronics gibt es hier etwa ein Ampelprinzip, das Auskunft darüber gibt, wie es um die akute Nachfrage bestellt ist. Wie genau dieses System ist, lässt sich jedoch nicht beweisen.

Bei Euronics wirst du vor dem Kauf über diese Warteschleifen-Seite geleitet.

Tarif-Bundles: So kommst du am leichtesten an die PlayStation 5

Das Geschäft mit der Sony-Konsole haben auch viele Mobilfunk- und Internetanbieter für sich entdeckt und koppeln den Kauf der Konsole an den Abschluss eines Vertrags. Hierdurch kommst du am leichtesten und konkret in wenigen Tagen an eine neue PS5, musst insgesamt aber deutlich mehr zahlen. Dazu sind die Angebote meist tagelang bestellbar, während die Online-Deals der reinen Elektro-Händler oft nur wenige Stunden oder gar Minuten verfügbar sind. Preislich lohnen sich die Pakete nur dann, wenn du ohnehin Interesse und Bedarf an einem Vertrag hast.

Der Energieanbieter Yello wirbt ebenfalls mit einer PS5 um neue Kunden. Wenn du einen neuen Stromtarif bei dem Anbieter abschließt, kannst du dir die PlayStation 5 (Disc) samt einem Jahr PlayStation Plus für 199 Euro sichern.

Diese Seiten solltest du für die Kombi aus Handy-, Internet-, oder Strom-/Gasvertrag und PlayStation 5 im Auge behalten:

Aufpassen solltest du generell bei kleineren und unbekannten Online-Shops. Die wollen zurzeit nämlich ein Geschäft mit der starken Nachfrage machen und bieten die PS5 und die passende Digital Edition zu sündhaft teuren Preisen an. Wenn dir die Disc Edition der PS5 aktuell also zu Preisen ab knapp 800 Euro und die Digital Edition der Konsole für knapp 700 Euro angeboten wird, solltest du um derlei Angebote besser einen großen Bogen machen. Abzocke-Alarm! Berüchtigt sind hier Händler bei ebay beziehungsweise ebay-Kleinanzeigen. Aber auch auf Plattformen wie dem Amazon-Marketplace und bei vermeintlich seriösen Marken wie Kaufland oder Real sind solche Angebote immer wieder sichtbar. Bei letzteren liegt das daran, dass nicht die Läden selbst verkaufen, sondern ihre Seiten als Online-Marktplatz-Plattform bereitstellen.

PS5 gewinnen? Augen auf!

Die PlayStation 5 ist – und in Richtung Weihnachten wird sie es immer mehr – ein beliebtes Gewinnspiel-Objekt. Auch bei inside digital verlosen wir hin und wieder eine PlayStation 5. Halte hierzu immer unsere Gewinnspiel-Seite im Auge und folge uns auf Instagram, wo wir zuletzt unser PS5-Gewinnspiel platziert haben. Auch in unserem Adventskalender-Gewinnspiel 2021 könnte sich die eine oder andere PlayStation 5 verstecken. Die erste PS5 ist schon verlost und auf dem Weg zum Gewinner. Mindestens eine zweite Sony-Konsole steckt aber noch drin. Kleiner Spoiler für alle, die bis hierhin gelesen haben: Am 23. Dezember könnte sich ein Besuch auf unserer Adventskalender-Seite lohnen.

Dich interessieren weitere Einzelheiten zur PlayStation 5? Alle weiteren Details zur neuen Sony-Konsole haben wir für dich in einem umfangreichen PS5-Ratgeber zusammengetragen.