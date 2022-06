PlayStation 5 mit Handytarif und 2 Spielen: So lohnt sich das Top-Bundle mit der PS5 Michael Stupp 4 Minuten

Eine PlayStation 5 einfach so online kaufen? Das ist auch mehr als anderthalb Jahre nach dem Launch der PS5 noch nicht denkbar. Jetzt gibt es immerhin wieder die Möglichkeit, recht sicher an eine der gefragten Konsolen zu gelangen – nämlich in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag.