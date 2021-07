PlayStation 5 jetzt bei MediaMarkt: Das musst du zum Angebot wissen

Die PlayStation 5 gibt es bei MediaMarkt im Online-Shop nach wie vor immer nur kurzzeitig. Meist ist sie nicht verfüg- und lieferbar. Jetzt gibt es aber Nachschub – und zwar im Tarife-Shop des Händlers. Will heißen: Die Konsole gibt es hier nur, wenn du gleichzeitig einen Mobilfunktarif abschließt. Das Prozedere kennen wir bereits von O2 oder mobilcom-debitel, die von Zeit zu Zeit ähnliche Angebote auf Lager haben. Bei MediaMarkt ist das Angebot jedoch einerseits günstiger und andererseits in Sachen Verfügbarkeit kreativ konstruiert: Die PS5-Konsolen waren in den vergangenen Tagen immer über Nacht (von 20 bis 9 Uhr des Folgetages) verfügbar. Diese Einschränkung wird jetzt aufgehoben. Die Angebote-Mengen seien jedoch begrenzt, heißt es von Händlerseite.

PlayStation 5 bei MediaMarkt: Das musst du zum Sony-Schnäppchen wissen

Die Konsole kostet normalerweise 400 oder – mit Laufwerk – 500 Euro. Bei MediaMarkt im Tarif-Shop ist sie günstiger, eben weil du weitere Kosten für den Tarif über zwei Jahre streckst. Insgesamt stehen drei Konstrukte zur Auswahl, jeweils mit unterschiedlichen Einmalzahlungen. Mit dabei ist außerdem immer ein zweiter Controller. Die Konsole selbst ist in der Laufwerk-Variante Teil des Deals.

Die PlayStation 5 ist in den Tarif-Angeboten wie ein Smartphone, das mit Vertrag gekauft wird, verankert. Diese Kombinationen stehen zur Wahl – allesamt mit Vodafone-Netz:

Zusätzlich fallen jeweils noch 3,95 Euro Versand- und 39,99 Euro Anschlusskosten für den Vertrag an. Vertragspartner beim Tarif ist mobilcom-debitel, MediaMarkt fungiert hier nur als Verkaufs-Plattform. Geht es dir vorrangig um den Erhalt der PS5, solltest du das insgesamt günstigste der Angebote wählen, also jenes mit dem teuersten Einmalpreis von 349 Euro und nur 5 GB Datenvolumen im Tarif. Ist dir auch der Tarif und die Streckung der Kosten allgemein wichtig, lohnen sich auch die anderen Tarife.

Nachdem die Angebote zunächst nur zwischen 20 Uhr und 9 Uhr des jeweiligen Folgetages galten, ist diese Zeit-Begrenzung jetzt aufgehoben. Wie voll die PS5-Lager bei MediaMarkt sind, ist jedoch nicht bekannt. Die Angebote dürften recht bald ausverkauft sein. Die Knappheit und die kreative Gestaltung der Angebote und die Preisstabilität der Konsole, liegt insbesondere am globalen Mangel vieler Zubehörteile, wie Halbleiter-Chips. Sony hatte die neue Konsole ursprünglich im Herbst 2020 auf den Markt gebracht. Im normalen Online-Shop von MediaMarkt ist die PS5 nach wie vor nicht verfügbar.