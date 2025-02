PlayStation 5 geschenkt? So funktioniert der Deal des Jahres von Vodafone!

Völlig ohne Preistricks, doppelte(!) Tarifböden oder sonstige Hintertürchen verschenkt Vodafone gerade PS5-Konsolen im großen Stil. Will heißen: Es gibt sie völlig ohne Einmalkosten zu einem Tarif dazu, der dadurch nicht teurer wird. Dabei funktioniert das Angebot ähnlich wie eine Cashback-Aktion. Du schließt den stärksten Internet-Tarif „Vodafone Giga CableMax“ ab und bekommst die PlayStation 5 quasi als Cashback hinterhergeschmissen, wenn du sie separat anforderst. Zahlen musst du für die Hardware keinen Cent – nichtmal Versandkosten. Gerade, wenn du überlegst, deinen Internetanbieter zu wechseln, könnte dieses Angebot für dich interessant sein. Wir haben den Deal für dich genauer unter die Lupe genommen.

Vodafone lockt mit kostenloser PS5 zum Internet-Tarif

Entscheidest du dich für den GigaZuhause CableMax 1000 gibt es die PlayStation 5 Digital Slim (ohne Laufwerk) samt Controller kostenlos obendrauf – und das ohne versteckte Kosten. Beim Download erreichst du bis zu 1.000 MBit/s, während deine Upload-Geschwindigkeit bei 50 MBit/s liegt. Das bedeutet, dass du ruckelfrei streamen, Online-Games zocken oder große Dateien in Sekundenschnelle hochladen kannst – vorausgesetzt, du hast einen passenden Kabelanschluss. Du bekommst die Vodafone Station als Router mit kostenlosem „Super WLAN“. Für eine Fritz!Box musst du mit einem monatlichen Aufpreis ab 5,99 Euro rechnen.

Obendrauf gibt es eine kostenlose Telefon-Flat sowie einen Wechselvorteil. Das bedeutet, du kannst den Tarif sofort buchen, musst aber erst zahlen, wenn dein alter Vertrag ausläuft. Die Restlaufzeit darf dabei maximal zwölf Monate betragen. Falls du zusätzlich Kabelfernsehen nutzen möchtest, ist das für die gesamte Mindestlaufzeit von 24 Monaten ebenfalls kostenlos. Danach fallen monatlich 2,99 Euro an.

Wie viel zahlst du wirklich?

Kommen wir zum entscheidenden Punkt: den Kosten. Für den CableMax 1000 werden monatlich 44,99 Euro fällig – mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren. Anschlussgebühren gibt es keine, allerdings verlangt Vodafone einmalig 6,99 Euro für den Router-Versand. Der spannende Part: Auch ohne die PlayStation 5 Slim hättest du für den Tarif genau denselben Preis gezahlt – und das schon seit geraumer Zeit. Das bedeutet, dass es sich hier tatsächlich um eine echte Gratis-Zugabe handelt.

Gesamtkosten: Das sagen die Zahlen

Allerdings solltest du beachten, dass der Deal nur für Neukunden gilt. Zudem wird die PS5 erst nach den ersten drei bezahlten Vertragsmonaten verschickt. Damit das auch wirklich klappt, musst du dich nach der Bestellung auf der Vodafone-Prämienseite registrieren und forderst dort deine Konsole an. Hierzu sagt Vodafone, dass die Konsolen nur begrenzt verfügbar sind. Nachdem das Angebot schon seit über einer Woche läuft, ist allerdings noch kein Mengen-Ende in Sicht. Zeitlich ist der Deal laut Fußnoten bis zum 27. Februar (Abschlussdatum) gültig.

Ein Blick auf die Gesamtkosten: Über 24 Monate hinweg zahlst du für den Vodafone-Tarif insgesamt 1.086,75 Euro. Klingt viel? Zum Vergleich: Bei der Telekom gibt es eine ähnliche 1.000-MBit/s-Leitung für zunächst 19,99 Euro pro Monat, ab dem 7. Monat jedoch 69,95 Euro. Zusätzlich fällt dort eine einmalige Anschlussgebühr von 69,95 Euro an, wodurch sich ein Gesamtpreis von 1.448,99 Euro ergibt – ohne Konsole.

Guter Deal oder doch eine Mogelpackung?

Nimmt man den aktuellen Marktpreis der PS5 Slim Digital Edition von rund 429 Euro als Referenz, bedeutet das, dass du effektiv nur noch 27,12 Euro pro Monat für den Internetanschluss zahlst.

Das Angebot lohnt sich also tatsächlich, wenn du auf der Suche nach Highspeed-Internet bist und gleichzeitig eine PlayStation 5 Slim abstauben möchtest. Vielleicht kennst du jemanden, der sich über die Konsole freut – oder du nutzt deine neue Leitung direkt, um in Call of Duty & Co. online zu dominieren.

Übrigens: Ja, den CableMax-Tarif gab es bei Vodafone auch schonmal für 5 Euro weniger. Das ist aber schon wieder einige Zeit her. Und selbst wenn wir diesen Kurs für den Gigabit-Tarif zu Rate ziehen – dann sind die 5 Euro Aufpreis pro Monat eben wie eine Hardware-Pauschale zu betrachten. Auch das ist im PS5-mit-Tarif-Game außerordentlich gut und entspricht bei der Mindestvertragslaufzeit 120 Euro für die Konsole.

