Playstation 5 für 29 Euro? Über 600 Euro Ersparnis im Vielsurfer Tarif-Bundle

Hast du Lust auf eine Playstation 5? Dann möchtest du sicher auch die Gaming-Highlights God of War: Ragnarök und Horizon Forbidden West zocken. Alles zusammen bekommst du aktuell bei MediaMarkt im Tarifshop für nur 29 Euro – in Kombination mit einem Hammer Tarif, der dir 120 GB Datenvolumen bietet.

Bereits der Tarif hat es in sich: Beim O 2 Free L Boost bekommst du für 39,99 Euro im Monat, wie zuvor erwähnt, ganze 120 GB mobile Daten zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 300 Mbit/s im 5G– und LTE-Netz von O 2 . Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Es fallen jedoch noch einmalig Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an. Das coole: Einzeln kostet der Tarif ebenfalls 39,99 Euro im Monat – im Bundle mit der Playstation 5 (Disc Edition) zahlst du also lediglich den Gerätepreis von 29 Euro obendrauf. Ein toller Deal!

Sony Playstation 5 für nur 29 Euro

Für nur 29 Euro bekommst du dabei Sonys High-End-Konsole – die Version mit Laufwerk – zum kleinen Preis: Ausgestattet mit performanten AMD-Chips zockst du hier aktuelle Gaming-Highlights mit bis zu 120 Hertz. Selbst eine 8K-Auflösung wird in der Theorie unterstützt. Bei der Playstation 5 profitierst du, neben der tollen Grafik, vor allem von blitzschnellen Ladezeiten.

Selbstverständlich hast du über die PS5 Zugriff auf alle Sony-exklusiven Spiele – von denen du mit God of War: Ragnarök und Horizon Forbidden West direkt zwei der Besten Titel mitgeliefert bekommst. Nicht umsonst landete das neuste Abenteuer von Kratos in unserer Top 10 der besten Games 2022. Damit du deine beiden Spiele auch direkt zocken kannst, bekommst du im Tarif-Bundle die Playstation 5 mit Disc-Laufwerk. Sollten dir die verbauten 825 GB Speicherplatz der Konsole zukünftig nicht ausreichen, kannst du zum Glück immer noch nachrüsten.

Playstation 5 Tarif-Bundle – Ein guter Deal?

Das Preisschild von 29 Euro für die Playstation 5 mit den beiden Games ist ein absolutes Schnäppchen. Das zeigt bereits ein kurzer Blick ins Netz: Bei anderen Anbietern kostet die Konsole rund 620 Euro oder mehr. Über die 24 Monate Mindestvertragslaufzeit kommst du im Tarif-Bundle auf Gesamtkosten in Höhe von 1.028 Euro. Holst du dir den Tarif plus die Konsole mit den zwei Spielen jedoch einzeln, zahlst du rund 1.658 Euro. Das ist eine Ersparnis von 630 Euro – also quasi eine weitere Playstation 5! Interessierte Vielsurfer und Gamer sollten also auf jeden Fall zuschlagen.