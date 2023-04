PlayStation 5 für 1 Euro & keine Mehrkosten beim Tarif – Zweiter Controller obendrauf

Du brauchst einen Tarif, kannst aber auf ein neues Smartphone verzichten? Wenn du obendrein noch Gamer bist, solltest du einen Blick auf dieses Angebot von O 2 werfen. Bei dem Netzbetreiber bekommst du nämlich einen Tarif mit 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz plus eine PlayStation 5 ab lediglich einem Euro dazu. Doch nicht nur das: Einen extra Controller gibt es ebenfalls noch obendrauf. Die Grundkosten starten bei 32,99 Euro im Monat – einen monatlichen Aufpreis zahlst du hierbei nicht. Alle Details zu dem spannenden Deal gibt es hier.

PlayStation 5 mit extra Controller ab 1 Euro

Bevor wir uns den Tarif-Details widmen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Konsole selbst. Hier bekommst du die Sony PlayStation 5 Digital Edition – also die PS5 ohne Laufwerk. Spiele lädst du dir deshalb im PSN-Store runter und speicherst sie auf der verbauten 825 GB SSD-Festplatte. Diese lässt sich darüber hinaus problemlos erweitern. Generell weiß die PS5 mit einer tollen Grafik und schnellen Ladezeiten zu überzeugen.

Ein absolutes Highlight bei der Sony-Konsole ist zudem der DualSense Controller. Dieser verfügt nämlich über haptisches Feedback und adaptive Trigger, welche die Gaming-Erfahrung auf ein neues Level heben können. Im Tarif-Bundle gibt es gleich zwei der Controller, wodurch du etwa direkt mit einem Freund oder einer Freundin zusammen zocken kannst. Der Schnäppchen-Preis ab einem Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten, kann sich genauso sehen lassen wie die PlayStation 5 selbst. Im Netz zahlst du für die Konsole sonst aktuell 449,99 Euro, plus weitere 73 Euro für den DualSense Controller.

Der Tarif O 2 Mobile M bietet dir ein ordentliches 5G-Datenvolumen von 25 GB, welches durch den Grow-Vorteil jedes Jahr um weitere 5 GB wächst. Gesurft wird dabei mit einer starken maximalen Bandbreite von 300 MBit/s. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. All das gibt es im PlayStation 5-Bundle ab monatlich 32,99 Euro.

Ein wichtiger Faktor ist hierbei jedoch die Vertragslaufzeit. Der Preis von monatlich 32,99 Euro gilt nämlich nur bei der Laufzeit von 36 Monaten. Dafür, dass du dich direkt so lange bindest, wird dir zudem der Anschlusspreis von 39,99 Euro gestrichen. Auf Wunsch gibt es den Tarif aber auch mit 24 Monaten Laufzeit. Dadurch steigt der monatliche Preis auf 39,99 Euro. Für die PlayStation 5 zahlst du dann 19 Euro statt nur einem Euro. Wie viel du bei den beiden Varianten jeweils sparst, erklären wir weiter unten im Artikel.

Das coole: Ohne die PlayStation 5 kostet der Tarif bei O 2 ebenfalls 32,99 Euro im Monat. Wenn du also bereit bist, dich 36 Monate zu binden und du Bedarf an einem neuen Tarif hast, zahlst du für die Konsole wirklich nur einen Aufpreis von einem Euro, plus 4,99 Euro für den Versand.

Wie viel sparst du bei dem Deal wirklich?

Durch den Schnäppchen-Preis ab einem Euro für die PlayStation 5 kommt man bei dem O 2 -Tarif auf eine tolle Ersparnis. Bei der Vertragslaufzeit von 36 Monaten kommst du nämlich auf Gesamtkosten in Höhe von rund 1.193 Euro. Demgegenüber stehen Einzelkosten (Tarif + Konsole) von etwa 1.750 Euro – du sparst hierbei also satte 557 Euro. Doch auch die Variante mit 24 Monaten kann sich lohnen. Hier zahlst du nämlich nur 1.023 Euro, während die Einzelkosten 1.354 Euro betragen. So sparst du immerhin 331 Euro und bindest dich nicht ganz so lange.