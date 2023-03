PlayStation 5 bei MediaMarkt – So sicherst du dir Rabatt auf extra Speicher

Wenn bei dir im Wohnzimmer immer noch keine PlayStation 5 steht, solltest du dir dieses Angebot nicht entgehen lassen. Denn bei MediaMarkt ist die High-End-Konsole jetzt endlich wieder erhältlich – sowohl einzeln als auch in einem coolen Bundle. Zudem sparst du beim Kauf einer passenden SSD für die PS5 ganze 15 Prozent extra.

Sony PlayStation 5 – Für welche Version solltest du dich entscheiden?

Bei der PlayStation 5 von Sony handelt es sich um die aktuelle Spitzen-Konsole von Sony, welche unter anderem mit einer atemberaubenden Grafik (theoretisch bis zu 8K), blitzschnellen Ladezeiten und einer 825 GB großen SSD-Festplatte punkten kann. Ein Highlight ist zudem der revolutionäre DualSense Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern, der für ein noch besseres Gaming-Erlebnis sorgt.

Doch welche PS5 lohnt sich für dich? So gibt es die normale PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk für 549 Euro, während die Digital Edition 449,99 Euro kostet. Hier musst du jedoch alle Spiele digital kaufen, was in Anbetracht der teilweise echt enorm großen Games viel Speicherplatz kosten kann. Da lohnt sich der Kauf einer extra SSD-Festplatte umso mehr. Zum Glück kannst du dabei aktuell ganze 15 Prozent sparen – doch dazu später mehr.

Zunächst werfen wir noch einen kurzen Blick auf die PS5-Bundles. Die Bundles und Einzel-Konsolen werden oft als „nicht verfügbar“ angezeigt. Prinzipiell verkauft MediaMarkt die PS5 nämlich nur an eingeloggte Kunden. Erst dann werden die Ampeln auf Grün geschaltet und du kannst die Sony-Konsole in den Warenkorb legen (mehr dazu am Ende des Artikels).

Wenn du dennoch ein cooles PS5-Bundle mit gleich zwei Spielen abstauben möchtest, lohnt sich ein Blick auf die Webseite von Alternate. Hier bekommst du nämlich die PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk, zusammen mit dem Spitzen-Game „God of War: Ragnarök“ (als Download-Code), plus das Open-World-Spiel „Immortals Fenyx Rising“ (Disc-Version) für nur 619 Euro. Bei MediaMarkt kostet ein ähnliches Bundle, welches aktuell immerhin noch verfügbar ist, ebenfalls 619 Euro. Hierbei fehlt jedoch „Immortals Fenyx Rising“ im Wert von rund 20 Euro. Dafür fallen bei Alternate noch Versandkosten ab 11,98 Euro an, während die Lieferung bei MediaMarkt kostenlos ist.

→ PlayStation 5 mit „God of War: Ragnarök“ & „Immortals Fenyx Rising“ für 619 Euro bei Alternate

→ PlayStation 5 mit „God of War: Ragnarök“ für 619 Euro bei MediaMarkt

Extra Speicher für deine PS5

Wenn du passend zu deiner neuen PlayStation 5 auch direkt eine kompatible SSD-Festplatte haben möchtest, solltest du auf jeden Fall bei MediaMarkt zuschlagen und extra sparen. Leg dafür einfach sowohl die Konsole, als auch die WD _BLACK SN850 NVMe SSD mit 1 TB oder 2 TB in den Warenkorb. Hier bekommst du dann einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent auf die Festplatte abgezogen. Die 1-TB-SSD kostet so nur noch 110,49 Euro, während du für 2 TB 178,49 Euro zahlst. Vor allem der Deal mit der 2-TB-Festplatte lohnt sich enorm, denn das Preisschild von 178,49 Euro ist der absolute Tiefstpreis für die Speichererweiterung.

Rabatt auf die SSD, wenn du dir eine PlayStation 5 mit Speicher-Upgrade kaufst.

Wichtig: Eine PS5 kannst du bei MediaMarkt derzeit nur als eingeloggter Kunde erfolgreich in den Warenkorb legen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und du kannst am Treueprogramm „myMediaMarkt“ teilnehmen und mit jedem Kauf Punkte sammeln.

→ Die PlayStation 5 in der Übersicht bei MediaMarkt