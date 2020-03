Jetzt noch eine PS4 kaufen, obwohl die PlayStation 5 noch dieses Jahr erscheint? Warum nicht. Bis die Gaming-Welt komplett auf die neue Konsolen-Generation umgesattelt hat, werden noch einige Jahre ins Land ziehen. Wer auf der Suche nach einer Konsole ist, landet bei der Suche nach der kostengünstigen Lösung bei der PS4 Slim mit 500 GB Speicher – und die gibt es ab dem 26. März bei Aldi für 199 Euro. Also ab sofort.

Außerdem ab heute bei Aldi im Angebot: Ein 4K-Fernseher für unter 300 Euro, Notebooks und ein Samsung-Smartphone.

PlayStation 4 bei Aldi: So gut ist das Angebot

Schon im Herbst hatten die Discounter – Aldi Nord und Aldi Süd – die PlayStation 4 für den Preis im Angebot. Damals wie heute erst einmal zum Bestpreis. Laut unserem Preisvergleich gibt es die Konsole online erst ab rund 280 Euro zu kaufen. Ist Aldi also konkurrenzlos günstig? Preislich ja. Kein anderer Händler kommt auch nur annähernd an den ab heute gültigen Preis ran.

Und sonst? Hier müssen wir die zeitliche Dimension betrachten. Schon im Herbst konterten zahlreiche Online-Shops den Aldi-Preis und unterboten ihn teilweise – bisher hält sich der Online-Handel aber noch bedeckt.

Dabei muss jedoch beachtet werden: Bei Aldi ist noch ein zweiter Controller mit im Paket, das ist bei den anderen Angeboten zur PS4 Slim meist nicht der Fall. Du sparst also nicht nur an der Konsole selbst, sondern auch am etwaigen Controller für Mehrspieler-Modi. Immerhin kostet der DualShock 4 auch gerne mal 40 bis 70 Euro.

Übrigens: Das ALdi-Angebot gilt nur vor Ort in den Filialen, nicht online über Aldi liefert. Das Angebot sei begrenzt, heißt es bei Aldi.

Im Bundle gibt’s die PlayStation 4 derzeit günstigstenfalls ab 320 Euro, etwa zusammen mit FIFA 20 für 319 Euro.

Für wen lohnt sich das Aldi-Angebot?

Aldi bietet mit der PS4 Slim ein Auslaufmodell an. Die 500 GB interner Speicher sind groß, aber im Vergleich nicht riesig. Das Angebot lohnt sich insbesondere für diejenigen, die sich einem Spiel verschrieben haben und dies auch ohne Ende zocken können. Klassisches Beispiel: Alle, die FIFA auch gerne offline spielen. Hierfür reichen Speicher, Grafik und Performance auch langfristig aus.

Wer tief in die Gaming-Welt eintauchen will, der sollte für nachhaltigen Gaming-Spaß tatsächlich die PlayStation 5 abwarten und ist damit für die nächsten rund 5 bis 10 Jahre absolut sicher, was etwa die Kompatibilität mit neuen Spielen angeht.

