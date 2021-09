PlayStation 5 + FIFA 22 mit 5G-Vertrag in der Kombi: So gut ist der O₂-Deal mit der PS5

Seit 10 Monaten ist die PlayStation 5 nun offiziell auf dem Markt. Zu bekommen war sie in der gesamten Zeit jedoch nur selten. Und wenn, waren die kleinen Lagerbestände gerne in Windeseile vergriffen. Länger hielten sich da schon die Kombi-Angebote zur PS5, die mit der Zeit immer beliebter wurden. Jetzt startet bei O₂ wieder eine neue Verkaufs-Offensive rund um die Sony-Konsole.

Nach wie vor gilt: Wer einfach nur die neue Konsole ohne Nebenwirkungen bei Amazon, MediaMarkt und Co. ergattern will, benötigt bei den seltenen Gelegenheiten flinke Finger mit Tastatur und Maus. Beim O₂-Deal gibt es zur reinen Konsole auch noch einige Extras.

Zweiter Controller und FIFA 22 dazu, sofort lieferbar

Im O₂-Bundle, das ab sofort erhältlich ist, steckt neben dem Standard-Paket aus PS5-Konsole (Disc-Edition) und einem Controller außerdem noch ein zweiter DualSense-Controller und das neue FIFA 22 als erstes Spiel.

Bist du absolut kein Fußballfan und hast für FIFA 22 keinerlei Verwendung, kannst du auch das Alternativ-Paket buchen, in dem die PS5 (Digital Edition) und ebenfalls zwei Controller stecken. Dieses ist insbesondere deshalb ein Stückchen günstiger, weil die Digital-Version der PlayStation ohne Laufwerk generell etwas günstiger ist als die größere Laufwerk-Variante.

→ Zum Angebot mit FIFA 22

→ Zum Angebot ohne FIFA 22

Bei O₂ sind die Konsolen auf Lager, werden aber mit 3 Wochen Lieferzeit angegeben. Der Händler überbrückt so die Widerrufsfrist von 14 Tagen und vermeidet so, Storno-Kunden hinterherlaufen zu müssen, die nur die PlayStation abgreifen wollen.

So viel kostet die PlayStation 5 in der O₂-Tarif-Kombi

Der Tarif – exemplarisch ein O₂ Free M – ist an sich kein schlechter. 20 GB Datenvolumen (5G und LTE Max) und eine Allnet-Flat stecken drin. Über die zweijährige Mindestvertragslaufzeit gerechnet, fallen hier 24 mal 42,99 Euro Grundgebühr sowie eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro und 4,99 Euro Versandkosten an. Dazu 1 Euro für die Konsole als Hardware-Pauschale im Vertrag. Insgesamt sind das 1.077,74 Euro – oder 977,74 Euro, wenn du den Wechselbonus nutzt. Dennoch: Rund tausend Euro für die PS5 „Digital“, die normalerweise 399 Euro kostet, möchte man sagen. Aber es steckt ja immer noch ein ordentlicher Vertrag mit drin. Weitere Kombis mit teureren Verträgen sind möglich.

Für den Free-M-Vertrag bleiben nach der PlayStation-Differenz noch runde 680 Euro (580 mit Wechselbonus) übrig, ziehen wir noch mal 65 Euro für den zweiten DualSense-Controller ab, bleiben 613,74 Euro (513,74 Euro) auf der gedachten Rechnung. Das sind rechnerisch 25,57 Euro (21,41 Euro) rein für den Tarif, heruntergerechnet auf den Monat bei zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit. Ein ordentlicher Preis für den Tarif – und ein Aufwand, der das Erlangen einer PS5 wert sein kann. Den Tarif bekommst du somit sogar um rund 5 Euro günstiger als er in der SIM-only-Variante kosten würde. Vom Tarif aus gesehen, steckt in dem PlayStation-5-Deal bei O₂ also noch ein Preisvorteil.

→ Hier geht’s zu den O₂-PS5-Deals

Dieselbe Rechnung ergibt sich auch mit dem Tarif O₂ Free Unlimited Basic. Nutzer haben also die Qual der Wahl. Das Datenvolumen ist hier sogar unlimitiert, dafür beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit lediglich 2 Mbit/s. Die Allnet-Flat bleibt derweil unverändert.

Die PlayStation 5 ist wieder in der Tarif-Kombination verfügbar.

Zusätzlich gibt es für Tarifwechsler derzeit die Möglichkeit, bei Rufnummernmitnahme ganze 100 Euro Bonus abzustauben. Der landet dann 5-Euro-Rabatten auf den ersten 20 Rechnung landen und verbessert das Angebot so zusätzlich. In der Rechnung oben ist der Bonus in den Klammern berücksichtigt.

Mit FIFA oder im Mini-Tarif: Weitere PS5-Möglichkeiten bei O₂

Im günstigsten Vertrag – O₂ Free S – sind sogar preislich noch zwei Euro pro Monat Ersparnis möglich. Der Vertrag ist mit nur 3 GB und ohne 5G-Zugang deutlich schlechter, aber rein über den Preis die günstigste Variante.

Möchtest du aufseiten der Hardware das Maximum herausholen, gibt es das angesprochene Bundle mit der Laufwerk-Edition und FIFA 22. Das ist etwas teurer, in Zahlen: Einmalig 1 Euro, monatlich mindestens 47,99 Euro und im Beispiel-Tarif O₂ Free M beträgt die Grundgebühr 49,99 Euro.

Der Aufpreis gilt hierbei also nicht nur für das neue FIFA 22, sondern auch für den Unterschied zwischen Laufwerk- und Digital-Edition der Konsole selbst. Der zweite Controller ist in beiden Angeboten mit von der Partie.