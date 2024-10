Platz 1 bei Stiftung Warentest: Der beste Kaffeevollautomat im Preissturz

Die Rede ist dabei vom De’Longhi Rivelia EXAM440.55.B. Die Geräte der Premium-Marke dominieren schon länger die Bestenlisten, auch bei der Stiftung Warentest (Paywall). Der Rivelia Kaffeevollautomat ist momentan aber die unangefochtene Nummer 1 und obendrein bei MediaMarkt jetzt im Preissturz. Bei dem Elektronikhändler läuft dieses Wochenende nämlich wieder mal die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion (mehr dazu hier). Dadurch rutscht der De’Longhi Kaffeevollautomat von ursprünglich fast 700 Euro auf nur noch 588 Euro. Wie stark dieses Angebot wirklich ist und was dir für den Preis geboten wird, erfährst du hier.

Mega-Preissturz: So günstig war der Testsieger noch nie!

Bleiben wir doch direkt beim Preis. Wie bereits erwähnt, fällt dieser dank des Mehrwertsteuer-Rabatts aktuell gewaltig – genauer gesagt um über 111 Euro. Dadurch stehen jetzt noch 588,23 Euro für den Kaffeevollautomaten auf dem Preisschild. Warum das De’Longhi Gerät dieses Geld in jedem Fall wert ist, erfährst du weiter unten. Vorher ordnen wir den Preis nochmal genauer ein. Denn ein Blick auf den Preisverlauf zeigt: Günstiger war der Brüher zuvor noch kein einziges Mal!

Momentan ist also wirklich der perfekte Zeitpunkt gekommen, um bei dem Premium Kaffeevollautomaten zuzuschlagen!

Darum lohnt sich der Kaffeevollautomat

Grundsätzlich sind hochwertige Kaffeevollautomaten die absoluten Top-Produkte für alle Kaffeeliebhaber. Hiermit wirst du nämlich per Knopfdruck selbst zum Barista und zauberst im Nu zahlreiche leckere Heißgetränke wie Latte Macchiato, Cappuccino und viele mehr. Beim De’Longhi Rivelia EXAM440.55.B stehen dir insgesamt 16 verschiedene Kaffee- und Milch-Kreationen zur Auswahl, wodurch wirklich jeder sein liebstes Heißgetränk aufbrühen können sollte. Selbstverständlich ist hierfür auch ein Milchaufschäumsystem verbaut.

Zusätzlich ist die Bedienung über das Farb-Touchdisplay kinderleicht. Hierüber kannst du ebenso viele weitere Einstellungen vornehmen, um etwa die Kaffeestärke einzustellen. Besonders cool: Es lassen sich bis zu vier Benutzerprofile anlegen, sodass jede Person im Haushalt ihre individuellen Vorlieben abspeichern kann. Neben der einfachen Zubereitung von vielen verschiedenen Kaffee-Spezialitäten ist die Reinigung ein weiterer wichtiger Faktor. Auch hier überzeugt der Kaffeevollautomat voll und ganz. Die Brühgruppe ist einfach herausnehmbar und über den automatischen Spülvorgang wird dir die meiste Arbeit abgenommen.

