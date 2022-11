Pixel 7 Deal: Neues Google-Phone mit Vodafone-Tarif für unter 30 Euro pro Monat

Mit einem Preis von 649 Euro ohne Vertrag hat Google das neue Pixel 7 zum gleichen Preis des Vorgängers auf den Markt geworfen. Bei allen Verbesserungen und trotz Inflation und weiteren Markt-Gegebenheiten. Mit Tarif gibt es zudem einige attraktive Möglichkeiten, dem Google Phone habhaft zu werden.

Mit Vodafone-Tarif unter 30 Euro monatlich: Pixel 7 bei MediaMarkt

In der MediaMarkt Tarifwelt, einem Vermittler-Online-Shop für Handyverträge, ist das Pixel 7 jetzt im Angebot. Hier wird das Handy beispielsweise mit dem Freenet-Tarif „Vodafone green LTE 15GB“ gekoppelt. Der Name verrät schon viel bezüglich Netz-Zugang (Vodafone, LTE50) und Datenvolumen (15 GB pro Monat). Dazu kommt noch eine Telefon-Flat in alle Netze.

Zu monatlichen Kosten von 29,99 Euro trifft das Paket zudem einen attraktiven Preispunkt. Der wird auch durch die Einmalzahlungen fürs Handy nicht geschmälert, denn hier warten humane 29 Euro auf der Rechnung. Versandkosten fallen nicht extra an, ein Anschlusspreis von 39,99 Euro dafür schon, der ist aber obligatorisch bei solchen Verträgen.

50 Euro Wechselbonus sichern

Die anfallenden Einmalzahlungen kannst du allerdings fast komplett wieder aufwiegen, indem du den Wechselbonus des Vertragsanbieters Freenet einstreichst. 50 Euro gibt es per Gutschrift, wenn du deine Rufnummer von deinem alten Anbieter mitnimmst und kurz nach Vertragsstart eine SMS (Inhalt: „Bonus“ an 22234) sendest.

Der Angebotspreis von 29,99 Euro gilt für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit. Kündigst du danach nicht, steigen die monatlichen Kosten auf 31,99 Euro Grundgebühr. Auf dem Papier nur ein kleiner Aufpreis, der allerdings nicht sein muss, da das Handy – als großer haptischer Gegenwert des Tarifs – dann abbezahlt ist.

Das kannst du vom Handy erwarten

Beim Pixel 7 handelt es sich um das neueste Google-Smartphone. Hard- und Software kommen hier – wie etwa bei Apple – aus einer Schmiede und sind optimal aufeinander abgestimmt. Dazu gehören unter anderem ein eigener Prozessor (Tensor G2), ein Sicherheits-Chip (Titan M) und vor allem: ein nicht angefasstes Betriebssystem. Android im Sinne des Erfinders quasi. Damit einher geht ein langfristiges Update-Versprechen von 5 Jahren sowie monatlich pünktliche Sicherheits-Updates und Feature-Drops.

Übrigens: Einen anderen Pixel-7-Deal, der sogar 5G-Zugang und noch mehr Datenvolumen beinhaltet, haben wir hier gefunden und aufgedröselt. Unterm Strich etwas teurer als der hier gezeigte Vodafone-Netz-Deal, aber mit einem insgesamt erstaunlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis gesegnet.