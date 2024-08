Pixel Watch 3: Warum du sie nur bei MediaMarkt vorbestellen solltest

Googles neue Smartwatch – die Pixel Watch 3 – ist ab sofort vorbestellbar. Erstmals gibt es die smarte Armbanduhr nicht nur mit 41 mm Durchmesser, sondern wahlweise auch als 45-mm-Modell. Außerdem kannst du zwischen einer Wi-Fi- und LTE-Variante sowie verschiedenen Farben wählen. In der Vorbestellerphase bekommst du beim Kauf bei Google selbst und auch bei MediaMarkt einen 50-Euro-Gutschein geschenkt. Allerdings lässt sich ersterer nur im Google Store einlösen. Hier bist du also auf den Kauf von Zubehör, wie Armbänder, Cases und Co. von Google begrenzt. Bestellst du Googles Smartwatch hingegen bei MediaMarkt vor, zahlst du denselben Preis wie beim Hersteller, bekommst aber einen 50-Euro-Coupon für deinen nächsten Einkauf bei MediaMarkt on top. Hier sind neue Armbänder für die Pixel Watch ebenfalls erhältlich, du kannst aber auch aus tausenden von anderen Produkten wählen. Der Gutschein lässt sich also viel flexibler einlösen.

Helleres, größeres Display und Akku für einen ganzen Tag

Die Pixel Watch 3 bekommst du ab 399 Euro in der Wi-Fi-Version und für 499 Euro holst du dir das LTE-Modell. An die neue 45-mm-Variante kommst du in der Standardversion für 449 Euro und mit LTE kostet die smarte Armbanduhr 549 Euro.

Technisch unterscheiden sich die beiden Größen der neuen Pixel Watch 3 nicht. Das Display ist jedoch beim kleineren Modell 10 Prozent größer als bei der Pixel Watch 2 und beim 45mm-Modell sogar 40 Prozent größer im Vergleich zum Vorgänger. Außerdem ist eine deutlich höhere Helligkeit möglich. Statt 1.000 Nits bei der Watch 2, kommt das Display der Watch 3 jetzt auf 2.000 Nits und ist damit vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich besser ablesbar. In dunklen Umgebungen kann das Actua-Display hingegen auf nur ein Nit heruntergeregelt werden und blendet somit weder im Kino noch vor dem Schlafengehen im Bett.

Pixel Watch 3 – erreicht 2.000 Nits und ist besser ablesbar

Ist das Always-On-Display aktiviert, soll der Akku volle 24 Stunden lang halten. Uhrzeit und weitere von dir ausgewählte Informationen werden dir so durchgehend am Handgelenk angezeigt. Es gibt aber auch einen Energiesparmodus, mit dem du 36 Stunden ohne Aufladung auskommst. Gesundheits-, Fitness- und Sicherheitsfunktionen werden dabei übrigens nicht pausiert. Über den magnetischen Adapter soll der Akku nach rund einer bis eineinhalb Stunde(n) wieder voll aufgeladen sein.

Alle Daten zur Pixel Watch 3 haben wir dir hier zusammengestellt

Gesundheitsfunktionen und Steuerung weiterer Google-Geräte

Aber nicht nur hardwareseitig gibt es Verbesserungen. Auch bei der Software hat Google nachgerüstet. So soll jetzt einerseits die Zusammenarbeit mit Google-Diensten und Apps von Drittanbietern besser funktionieren. Und andererseits wurde die Gesundheitsüberwachung ebenfalls optimiert. So lässt sich neben mehr als 40 Sportarten auch dein Schlaf oder deine Tagesform präzise tracken. Speziell für Läufer bietet die Pixel Watch 3 einige neue Funktionen. Von der Planung deiner Läufe, während des Sports bis hin zur Reflexion deines Fortschritts unterstützt dich die smarte Uhr. Dazu verfügt die Watch 3 über eine EKG-Überwachung, Stressmanagement und weitere hilfreiche Funktionen.

Die Pixel Watch 3 ist beim Laufen und anderen Sportarten eine große Unterstützung

Cool ist zudem: Besitzt du auch ein Pixel-Smartphone oder einen Google TV, kannst du über die Smartwatch etwa deine Smartphone-Kamera oder die Wiedergabe auf deinem Fernseher steuern. Generell sind die neuen Pixel Watches aber mit fast allen Android-Handys kompatibel, die mindestens mit Android 9.0 laufen. Alles, was du brauchst, ist die Google Pixel Watch App und ein Google-Konto. Um wirklich sämtliche Funktionen uneingeschränkt nutzen zu können, benötigst du jedoch wie auch bereits bei der Pixel Watch 2 ein Fitbit Premium-Abo. Dadurch wird dir zum Beispiel jeden Tag ein Morning Briefing am Handgelenk angezeigt, welches dir unter anderem Auskunft über deinen Schlaf und deine Fitness gibt.

Der optimierte Tagesform-Index, die Cardio-Belastung sowie das Belastungsziel sind neue Tools, die dir die Pixel Watch 3 bietet. Sie sollen dir dabei helfen, zu erkennen, wann dein Körper Erholung benötigt. Ersterer misst und analysiert hierfür Daten deines Körpers und zeigt dir, ob du wieder bereit für ein ausgiebiges Training bist oder du deinem Körper eine Pause gönnen solltest. Hier werden etwa deine Ruheherzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität (HRV) und dein Schlaf berücksichtigt.

Die Cardio-Belastung überwacht hingegen deinen Herzschlag während des Trainings und im Alltag. Anschließend zeigt dir die Uhr an, ob du zu wenig oder zu viel Sport gemacht hast. Das Belastungsziel verbindet die Erkenntnisse der beiden vorigen Faktoren und hilft dabei, ein gutes Gleichgewicht von Sport und Entspannung zu erreichen.

Pixel Watch 3: Varianten, Preise und Coupons

Wie eingangs bereits erwähnt, kommst du schon ab 399 Euro an die Pixel Watch 3 in der Wi-Fi-Version (41 mm). Die LTE-Variante verbindet dich auch ohne ein Smartphone mit dem Internet und kostet in derselben Größe 499 Euro. Mit 45 mm Durchmesser zahlst du 449 Euro (Wi-Fi) beziehungsweise 549 Euro (LTE). Bei Mediamarkt gibt es die Uhr außerdem in den Farben Porcelain (Silber/Weiß) und Obsidian (Schwarz).

Pixel Watch 3 in Obsidian und Porcelain

Kaufst du eine der smarten Uhren in der Vorbestellerphase bis zum 23. September 2024, erhältst du einen 50-Euro-Coupon dazu, den du im MediaMarkt Onlineshop oder vor Ort einlösen kannst. Hast du zusätzlich noch eine gebrauchte Smartwatch, kannst du diese über den MediaMarkt Ankaufservice verkaufen und erhältst zum Wert des Altgeräts noch eine Ankaufprämie in Höhe von bis zu 100 Euro dazu. Insbesondere die Vielseitigkeit des MediaMarkt-Coupons macht den Elektromarkt unserer Meinung nach zur besten Adresse für alle Interessenten an der Pixel Watch 3.