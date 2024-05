Pixel 8a: Mit diesem Trick holst du dir das neue Google-Phone deutlich günstiger

Wer Interesse am neuen Pixel 8a hat und gleichzeitig bereit ist, ein altes Handy abzugeben, kann in der Tarifwelt von MediaMarkt derzeit enorm sparen. Hier holst du dir das Google-Handy über eine Trade-in-Aktion nämlich ab 9,99 Euro zu einem Vodafone- oder O2-Tarif. Diese sind mit monatlichen Kosten in Höhe von 19,99 Euro und Datenvolumen jenseits der 20-GB-Marke ebenfalls echte Schnäppchen.

Pixel 8a: Darum lohnt sich die Google-Neuheit

Mit dem Google Pixel 7a brachte der Hersteller im vergangenen Jahr einen echten Smartphone-Tipp auf den Markt, welcher bei uns im Test mit einer Bewertung von 4/5 Sternen rundum überzeugen konnte. Dementsprechend sollte dir auch der Nachfolger – welcher am 8. Mai offiziell vorgestellt wurde – einiges bieten können. Und mit Blick auf die technischen Daten hat Google durchaus einige Verbesserungen beim Pixel 8a vorgenommen. Dazu zählen unter anderem die verbesserte Bildwiederholrate von 120 Hz oder der neuere Google Tensor G3 mit 8 GB RAM. Außerdem stehen dir endlich verschiedene Speichergrößen zur Auswahl (128 GB oder 256 GB) – etwas, das beim Vorgänger komplett fehlte und daher auch bei uns im Test negativ auffiel. Ein weiterer großer Vorteil ist das Update-Versprechen von Google, wodurch du sieben Jahre lang Android-Upgrades und Sicherheitspatches geliefert bekommst.

Google Pixel 8a Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.492 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 188 g Farbe Grün, Weiß, Schwarz, Blau. Einführungspreis Pixel 8a (8/256 GB): 609 €, Pixel 8a (8/128 GB): 549 € Marktstart Mai 2024

Zwei günstige Tarife zum neuen Google-Handy

Schauen wir uns jetzt die zwei starken Tarif-Deals von MediaMarkt zum Pixel 8a in der 128-GB-Variante mal genauer an. Ganz wichtig: Für die niedrigsten Preise musst du bei den Bundles ein Altgerät über die Trade-In-Aktion eintauschen. Dadurch drückst du den Gerätepreis fürs Pixel 8a nämlich auf 49,99 bzw. beim O2-Tarif sogar auf lediglich 9,99 Euro! Zusätzlich bekommst du anschließend natürlich ebenfalls noch den Wert deines Altgeräts gutgeschrieben. Mehr Infos zu der Tauschaktion findest du unter den Aktions-Bundles. Wer hingegen kein altes Handy eintauschen möchte, kann ebenfalls zuschlagen, zahlt dann allerdings mehr.

Und wie steht es um die monatlichen Kosten? Egal, ob du dich für den Vodafone green LTE 20 GB Spezial oder den O2 Basic 30 Promo entscheidest, du zahlst monatlich stets nur 19,99 Euro. Die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro und 4,95 Euro Versandkosten sind ebenfalls identisch, genauso wie die inkludierte Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie die Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s.

Durch die Trade-in-Aktion kommst du richtig günstig ans Pixel 8a

Unterschiede gibt’s beim Datenvolumen. Während dir der Tarif im Vodafone-Netz 20 GB zum monatlichen Versurfen zur Verfügung stellt, bekommst du bei O2 sogar 35 GB mobile Daten. Hier ist wie bereits erwähnt außerdem der Gerätepreis fürs Pixel 8a mit 9,99 Euro nochmal deutlich niedriger. Dank eines 50-Euro-Wechselbonus lohnt sich der Vodafone-Tarif aber ebenfalls absolut. Hier solltest du nach Ablauf der Mindestlaufzeit (24 Monate) jedoch rechtzeitig kündigen, da sonst die monatlichen Kosten auf 36,99 Euro steigen. Du kommst also mit beiden Tarifen absolut günstig an das neue Pixel 8a und einen starken Tarif.