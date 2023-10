Pixel 8 spottbillig? Zu diesem Tarif bekommst du es faktisch umsonst

Das Pixel 8 von Google ist kaum auf dem Markt und schon spottbillig. Dieser Tarif-Deal macht es möglich. Los geht’s bereits bei den Tarif-Kosten: Der 25 GB O2-Tarif kostet im Bundle lediglich 29,99 Euro im Monat – und somit weniger als beim Anbieter selbst! Über den 100-Euro-Wechselbonus gibt’s das Pixel 8 zusätzlich komplett umsonst zum Tarif dazu. Eine Kleinigkeit muss man bei dem Angebot jedoch beachten.

O2 Tarif günstiger als beim Anbieter selbst

Im Angebot ist dabei der O2 Mobile M Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen und einer Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Hierbei handelt es sich um eine Top-Geschwindigkeit, mit der du unterwegs ruckelfrei surfst und streamst. Hinzu kommt obendrein noch eine Telefon- und SMS Flat. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Als Anschlusspreis fallen wie üblich 39,99 Euro an.

Der Clou: Bei O2 selbst kostet der Tarif eigentlich 32,99 Euro im Monat – bei „sparhandy“ zahlst du für den Vertrag hingegen monatlich nur 29,99 Euro! Du sparst also jeden Monat drei Euro und bekommst mit dem Pixel 8 ein absolutes Top-Smartphone dazu. Für das Google-Gerät fällt zwar einmalig noch ein Gerätepreis von 29,95 Euro (plus 6,99 Euro Versandkosten) an. Über den 100-Euro-Wechselbonus bei der Rufnummermitnahme gleichst du diesen Betrag aber mehr als aus. Rechnerisch gibt’s das Pixel 8 hierbei also nicht nur umsonst – du sparst sogar noch rund 63 Euro extra.

Pixel 8 umsonst im Bundle – Doch das musst du beachten

Doch aufgepasst, denn der günstige Preis hat einen kleinen Haken: Damit du dir das Pixel 8 wirklich umsonst zum Tarif sichern kannst, musst du ein altes Smartphone eintauschen. Der sogenannte Sofortbonus in Höhe von 200 Euro, welcher bereits vom Gerätepreis abgezogen wurde, ist nämlich abhängig vom Trade-In.

Du erklärst dich beim Vertragsabschluss somit bereit, bis zum 30. November ein Altgerät einzusenden. Den Link sowie weitere Infos zum Trade-In-Verfahren bekommst du im Anschluss per Mail zugesandt.

Dabei ist jedoch völlig egal, wie alt oder in welchem Zustand das Smartphone ist – die 200 Euro Sofortbonus gibt’s auf jeden Fall. Den Restwert fürs Handy bekommst du anschließend noch auf dein Bankkonto gutgeschrieben. Wer noch ein altes Smartphone Zuhause rumfliegen hat, kann hier dennoch bedenkenlos zuschlagen und sich das Pixel 8 völlig umsonst zum Tarif sichern. Wenn das alte Smartphone dann sogar noch halbwegs intakt ist, gibt es noch mehr on top.

Tarif-Kracher mit über 700 Euro Sparpotenzial

Um das enorme Sparpotenzial noch mal zu verdeutlichen, werfen wir einen Blick auf die Einzelpreise. Für die Kombi aus Tarif und Pixel 8 zahlst du bei diesem Angebot über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt 696 Euro – und somit sogar weniger, als das Google-Handy zum Marktstart kostet. Holst du dir den O2-Tarif und das Google-Gerät hingegen einzeln, müsstest du sogar über 1.430 Euro blechen. Du sparst im Vergleich also satte 734 Euro!

Besonders cool: Aktuell gibt’s on top auch noch Google Pixel Buds Pro im Wert von rund 160 Euro umsonst dazu. Dafür musst du bei diesem Deal bis zum 16. Oktober zuschlagen und dein neues Pixel 8 anschließend zwischen dem 27. Oktober und 29. November auf dieser Aktionsseite registrieren.

→ Pixel 8 mit 25 GB Tarif für 29,99 Euro pro Monat

Pures Android, Top-Akku & Co. – Darum lohnt sich ein Pixel 8

Dank des eigenen Google Tensor G3 Prozessors, der von 12 GB RAM unterstützt wird, genießt du beim Pixel 8 stets eine hervorragende Leistung im Alltag. Wie bei allen Google-Geräten sind die Software und Hardware perfekt aufeinander abgestimmt, was eine reibungslose Nutzung garantiert. Dazu wird die Software nachhaltig gepflegt. Bei der 8er-Serie verspricht Google vollmundige 7 Jahre Update-Garantie. Der Akku mit einer Kapazität von 4.575 mAh beeindruckt ebenfalls und verspricht eine beeindruckende Akkulaufzeit.

Google Pixel 8 Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display , 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.575 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Grau, Rosa, Schwarz Einführungspreis Pixel 8 (8/256 GB): 859 €, Pixel 8 (8/128 GB): 799 € Marktstart Herbst 2023

Ein weiterer Blickfang des Pixel 8 ist sein 6,2 Zoll großes OLED-Display. Dieser Bildschirm zeichnet sich nicht nur durch tolle technische Merkmale wie eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz aus, sondern trägt auch zur kompakten und handlichen Größe des Smartphones bei. Das Gesamtpaket wird durch die IP68-Wasserdichtigkeit abgerundet. Du verfügst außerdem über ein top Kamerasystem sowie 128 GB Speicherplatz.