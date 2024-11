Pixel 8 Pro: Mit Tarif jetzt deutlich günstiger als ohne?!

Bei den meisten Tarif-Bundles mit Smartphone werden die Kosten für das Handy über die Vertragslaufzeit monatlich abgegolten. Im Endeffekt kommst du damit dann also nicht wirklich günstiger ans Gerät, als ohne Vertrag. Ganz anders sieht das bei diesem Angebot zum Pixel 8 Pro aus. Nach 24 Monaten hast du hier insgesamt nämlich deutlich weniger gezahlt, als das Google-Smartphone einzeln kostet. Mehr noch: Selbst der absolute Tiefstpreis fürs Handy wird insgesamt unterboten.

30 GB im Vodafone-Netz – Das bietet der Tarif zum Pixel 8 Pro

Die Rede ist dabei von einem aktuellen Angebot bei Deinhandy.de. Hier bekommst du das Pixel 8 Pro samt 30-GB-Tarif im 5G-Netz von Vodafone schon für monatlich 19,99 Euro. Für das Smartphone selbst zahlst du einmalig 4,95 Euro extra (+ 6,99 Euro Versandkosten) und als Anschlusspreis fallen 39,99 Euro an. Warum das nicht nur auf den ersten Blick verdammt günstig ist, zeigen wir dir weiter unten. Zunächst schauen wir nämlich nochmal etwas genauer auf den Tarif selbst.

Wie bereits erwähnt, versurfst du hiermit jeden Monat 30 GB 5G-Datenvolumen – und das mit einer ordentlichen Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Dies sollte für den Alltag inklusive Social Media, Video- oder Musik-Streaming und Co. locker ausreichen. Hinzu kommen außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming sowie eine kostenlose Rufnummernmitnahme. Apropos: Aktuell winkt dir ebenfalls ein Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme in Höhe von 50 Euro.

Mit Vertrag günstiger als ohne? So rechnet sich der Deal

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Wie rechnet sich der Deal? Summieren wir alle Kosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten, ergibt dies Gesamtkosten in Höhe von rund 481 Euro (Wechselbonus bereits inbegriffen). Der Clou: Einzeln im Netz zahlst du fürs Pixel 8 Pro momentan mindestens 613 Euro und günstiger als für 587 Euro war es zuvor noch nie zu haben (zum Preisvergleich). Du merkst also schon, mit Tarif kommst du insgesamt tatsächlich deutlich günstiger weg als ohne. Dadurch lohnt sich das Angebot für alle, die Interesse am Pixel 8 Pro haben, ungemein. Du umgehst nicht nur hohe Einmalkosten, sondern sparst insgesamt auch noch.