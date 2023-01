Pixel 7 (Pro) & Pixel 6a günstig mit Tarif: So zahlst du in den ersten Monaten gar nichts

Statt zuletzt für 69,99 Euro im Monat und 139,90 Euro einmaliger Anzahlung, bekommst du das Google-Flaggschiff Pixel 7 Pro (128 GB) zusammen mit dem originalen Vodafone-Tarif GigaMobil S jetzt für 59,99 Euro monatlich. Und auch die einmalige Gebühr sinkt auf einen Euro. Der Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro fällt hierbei weg. Als Anreiz bekommst du außerdem 150 Euro Startguthaben, das mit deinen monatlichen Kosten verrechnet wird. Im Grunde sind damit die ersten paar Monate komplett for free. Das bietet dir der Deal außerdem.

Aber was kannst du nun für das Geld erwarten? Der im Angebot enthaltene Tarif bietet dir 15 GB Datenvolumen im 5G-Netz und ohne die Einschränkungen, die es in Sachen Geschwindigkeit bei Discounter-Tarifen oftmals gibt. Eine Telefon- und SMS-Flat ist außerdem inklusive. Cool ist hierbei: Dank GigaDepot kannst du das Datenvolumen, welches du nicht aufgebraucht hast, mit in den nächsten Monat nehmen und es so quasi ansparen.

Bist du unter 28 Jahre alt, bekommst du das Handy auch mit einem 10-GB-Tarif zum Schnäppchenpreis. So zahlst du für das Pixel 7 Pro mit dem Tarif GigaMobil Young S ebenfalls einmalig einen Euro und monatlich 44,99 Euro. Statt 150 Euro Startguthaben schreibt Vodafone dir hier jedoch nur 100 Euro gut. Übrigens: Beide Optionen sind auch mit jeweils mehr Datenvolumen zu haben.

Pixel 7 und Pixel 6a im Tarif-Deal

Und auch für das Basis-Modell Pixel 7 hat Vodafone jetzt einen guten Tarif-Deal parat. So gibt es das Google-Smartphone mit dem Tarif GigaMobil S mit 15 GB jetzt für 49,99 Euro monatlich und einen Euro einmalig. 150 Euro Startguthaben bekommst du hier ebenfalls geschenkt – das entspricht damit 3 Gratis-Monaten zu Beginn des Vertrags. Bist du jünger als 28 Jahre alt, kannst du auch hier vom „Junge Leute“ Vorteil profitieren. So gibt es das Handy etwa mit 10 GB (GigaMobil Young S) für einmalig einen Euro und 34,99 Euro monatlich (+ 100 Euro Startguthaben).

Für das Mittelklasse-Modell Pixel 6a findest du bei Vodafone momentan ebenfalls interessante Angebote. So zahlst du zusammen mit dem Tarif GigaMobil XS mit 5 GB Datenvolumen derzeit 34,99 Euro im Monat und einmalig einen Euro. Und auch hier gibt es ein Startguthaben in Höhe von 100 Euro on top. Als unter 28-Jährige oder -Jähriger bekommst du für monatlich 29,99 Euro (+ einen Euro einmalig und 100 Euro Startguthaben) dann bereits einen 10-GB-Tarif zum Handy dazu.

Pixel 6a

für 1 Euro Pixel 7

für 1 Euro Pixel 7 Pro

für 1 Euro GigaMobil XS (5 GB) 34,99 € monatlich + 100 € Startguthaben GigaMobil S (15 GB) 44,99 € monatlich + 150 € Startguthaben 49,99 € monatlich + 150 € Startguthaben 59,99 € monatlich + 150 € Startguthaben GigaMobil M (30 GB) 54,99 € monatlich + 200 € Startguthaben 59,99 € monatlich + 200 € Startguthaben 69,99 € monatlich + 200 € Startguthaben GigaMobil Young S (10 GB) 29,99 € monatlich + 100 € Startguthaben 34,99 € monatlich + 100 € Startguthaben 44,99 € monatlich + 100 € Startguthaben GigaMobil Young M (30 GB) 34,99 € monatlich + 150 € Startguthaben 49,99 € monatlich + 150 € Startguthaben 49,99 € monatlich + 150 € Startguthaben GigaMobil Young L (50 GB) 42,99 € monatlich + 200 € Startguthaben 47,99 € monatlich + 200 € Startguthaben 57,99 € monatlich + 200 € Startguthaben

Pixel-Angebote bei Otelo

Auch bei Otelo – einer Mobilfunkmarke von Vodafone – gibt es die Pixel-Phones aktuell zu günstigen Konditionen. So bekommst du das Pixel 6a mit 7-GB-Tarif für 1 Euro einmalig und 19,99 Euro monatlich. Mit einem 20-GB-Tarif kostet es einmalig 1 Euro und 24,99 Euro im Monat. Mit einem 40-GB-Tarif zahlst du 34,99 Euro monatlich (+ einmalig 1 Euro). Das Pixel 7 und Pixel 7 Pro gibt es bei Otelo zudem in den folgenden Tarif-Kombinationen: