Pixel 7 unschlagbar günstig: Mit Top-Tarif & 40 GB stark reduziert für deutlich unter 30 Euro

Ob Google Pixel 7 oder Samsung Galaxy S22 – bei diesem tollen Tarif-Bundle bekommst du ein Top-Smartphone zu einem erschwinglichen Preis. Erfahre hier, was sich für dich lohnt.

O2 Free M Boost: Der Tarif im Überblick

Bleiben wir aber erst einmal beim Tarif selbst: Mit O 2 Free M Boost bekommst du 40 GB LTE Datenvolumen sowie eine Allnet SMS- und Telefon-Flat. Eigentlich kostet dieser Tarif bei O 2 monatlich 34,99 Euro, doch im Angebot bei DeinHandy zahlst du lediglich 27,99 Euro. Alleine so sparst du über die 24 Monate Mindestvertragslaufzeit bereits 168 Euro. Einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro fallen jedoch auch noch an.

Super günstig: Google Pixel 7 für 4,95 Euro

Noch mehr sparst du bei den Smartphones. Wählst du nämlich das Google Pixel 7 mit 128 GB Speicherplatz, zahlst du schlappe 4,95 Euro für das Handy – bei einem eigentlichen Preis von 560 Euro aufwärts kein schlechter Deal!

Wenn du hingegen mehr Speicherplatz benötigst, kannst du dich auch für das Pixel 7 mit 256 GB Speicher entscheiden. Hier zahlst du mit 159 Euro für dein Smartphone zwar deutlich mehr, aber dennoch viel weniger im Vergleich zu anderen Angeboten im Netz.

Mit dem Pixel 7 holst du dir ein Top-Handy von Google ins Haus. Das 5G-Smartphone überzeugt dabei unter anderem durch das kompakte Design: Mit dem 6,3 Zoll Display, das in Full-HD auflöst, liegt das Pixel 7 stets gut in der Hand. Gleichzeitig können sich alle Hobbyfotografen über die tolle Hauptkamera mit 50 Megapixeln freuen. Betrieben wird das Smartphone mit dem Google Tensor 2 Prozessor, der gemeinsam mit den 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Performance sorgt. Überdurchschnittlich gut ist ebenso die Akkulaufzeit, wie unser Test zeigt.

→ Tarif-Bundle mit Google Pixel 7 128 GB

→ Tarif-Bundle mit Google Pixel 7 256 GB

Pixel 7 im Angebot bei DeinHandy: Dieses Angebot ist nahezu unschlagbar.

Starke Alternative: Samsung Galaxy S22

Falls du hingegen lieber ein Handy von Samsung zum gleichen Tarif haben möchtest, können wir dir das Bundle mit dem Galaxy S22 empfehlen. Mit 128 GB Speicherplatz kommst du auf einmalige Gerätekosten in Höhe von 149 Euro, wenn du hingegen 256 GB Speicherplatz wählst, zahlst du 100 Euro mehr. Beides sind richtig gute Preise für das Handy der Spitzenklasse. Außerdem cool: Entscheidest du dich für ein Samsung-Handy, kannst du dir 12 Monate Disney+ im Wert von 89,90 Euro kostenlos dazu holen. Dafür musst du dein neues Gerät bis zum 31. Januar kaufen, dann in der „Samsung Members App“ registrieren und dir deinen Gutscheincode abholen.

Das Galaxy S22 überzeugt mit dem hauseigenen Exynos 2200-Chip, 8 GB RAM sowie dem hochwertigen 6,1 Zoll großen AMOLED-Display. Gleichzeitig sorgt die verhältnismäßig geringe Größe des Handys dafür, dass es im Vergleich zur Plus– und Ultra-Variante kompakter daher kommt und komfortabler in der Hand liegt. Kein Wunder also, dass das Galaxy S22 in unserem Smartphone Leser-Ranking den dritten Platz ergattern konnte. Und auch in unserem eigenen Test schnitt das Gerät gut ab.

→ Tarif-Bundle mit Samsung Galaxy S22 128 GB

→ Tarif-Bundle mit Samsung Galaxy S22 256 GB