Pixel 7 günstig abstauben: In diesem Angebot ist es billiger als ohne Vertrag

Nun war das Pixel 7 am Black Friday im Super-Sonderangebot. Mit Vertrag haben wir es bei Saturn gefunden, wo ein wirklich stimmiges und erstaunlich günstiges Paket rund um das Smartphone gebunden wird. Update: Auch in der Woche nach dem Black-Deal-Wahnsinn gibt es das Angebot noch – nur geringfügig schlechter. Aber der Reihe nach.

Google Pixel 7 für 99 Euro – und mit 100 Euro Bonus

Im von uns empfohlenen Angebot kostet das Pixel 7 aktuell 99 Euro. Gekoppelt wird das Smartphone mit dem Tarif O2 Free M. Der Netzbetreiber hat dazu parallel eine Aktion am Start, bei der du 100 Euro Bonus bekommst, wenn du deine Rufnummer mitnimmst. Das frisst die Einmalzahlung dann auf und der Deal wird rund.

Großer 5G-Tarif ohne Hardware-Aufpreis

Nun zu den eigentlichen Kosten der Angebote. Hier kombiniert Saturn als Vermittler das Pixel 7 mit dem Original-Netzbetreiber-Tarif O2 Free M. Der kostet eigentlich 29,99 Euro als SIM-Only. In der Annahme sollte mit dem Pixel 7 die 30-Euro-Grenze also überschritten werden. Das krasse Gegenteil ist der Fall: Nur 23,99 Euro zahlst du für das Tarif-Bündel. Sprich: Der Tarif ist reduziert und das Handy liegt einfach so mit dabei.

Inhaltlich hast du hier eine Allnet-Flat für alle Netze, 20 GB High-Speed-Datenvolumen (bis 300 Mbit/s) und das sogar im LTE- und im 5G-Netz von O2. Preislich noch besser wird der Deal, wenn du deine Rufnummer mitnimmst. Dann bekommst du wie erwähnt noch einmal 100 Euro Wechselbonus auf deinen Rechnungen verrechnet.

Alle Kosten zusammengerechnet, landest du (inklusive 39,99 Euro Anschlusspreis und 3,95 Versand) bei 718,70 Euro Gesamtkosten über zwei Jahre gestreckt. Ziehen wir den Wechselbonus ab, sind es nur noch 618 Euro. Das Pixel 7 kostet ohne Vertrag derzeit mindestens 619 Euro. Alleine diese Gegenüberstellung zeigt, wie gut der Deal ist.

Google Pixel 7 Software Android 13 Prozessor Google Tensor 2 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.355 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 197 g Farbe Schwarz, Weiß, Gelb Einführungspreis Pixel 7 (8/256 GB): 749 €, Pixel 7 (8/128 GB): 649 € Marktstart Oktober 2022

Alternativ-Deal mit Gratis-Grill

Noch einen Takt zum anderen Angebot, bei dem du für 99 Euro Handy und Gasgrill bekommst. Gleichzeitig schließt du den mitwachsenden Tarif O2 Grow ab. Der bietet ebenfalls die Originnal-Netzbetreiber-Klaviatur inklusive 5G und bietet im ersten Jahr schon 40 GB Datenvolumen. Mit 34,99 Euro kostet er ein Stück mehr, wobei auch hier im Vergleich zur SIM-Only-Variante keine monatlichen Hardware-Kosten aufgeschlagen werden.