Pixel 7, 6a und weitere Handys zum Kampfpreis: Mit diesem Trick holst du dir den Exklusiv-Deal

Buchst du die Angebote per Telefon-Hotline bei Blau, sparst du noch einmal ein paar Euro pro Monat und bekommst so die Handys mit Tarif ein gutes Stück preiswerter, als wenn du sie online kaufst. So viel kannst du dabei wirklich sparen.

Redmi Note 11 (Pro) mit 10 GB bei Blau zum Schnäppchenpreis

Rufst du die Telefonnummer „089 89 67 43 4203“ an, landest du direkt beim Telefonservice von Blau und kannst darüber dein Angebots-Bundle deiner Wahl buchen. Hierüber bekommst du zum Beispiel das Redmi Note 11 zusammen mit dem Tarif Blau Allnet XL, der dir 10 GB LTE-Datenvolumen und eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze bietet, für monatlich 11,99 Euro. Zusätzlich fällt ein Euro Anzahlung bei Buchung an. Zum Vergleich: Bestellst du dir das Smartphone-Bundle online bei Blau, würdest du für dieselben Konditionen 14,99 Euro pro Monat zahlen.

Das Pro-Modell mit dem identischen Handy-Tarif bekommst du über die Telefon-Hotline für monatlich 14,99 Euro (+ ein Euro Anzahlung). Online würde es 16,99 Euro pro Monat kosten. Anschlusspreise gibt es bei Blau wie üblich nicht.

Pixel 6a und Pixel 7 im Angebot per Hotline

Ein Google Pixel 6a mit 10-GB-Tarif (Blau Allnet XL) bekommst du über die Hotline für 15,99 Euro im Monat und einen Euro Anzahlung. Würdest du den Tarif mit Smartphone auf der Website von Blau abschließen, müsstest du pro Monat vier Euro mehr zahlen. Rechnet man den derzeit günstigsten Preis (rund 325 Euro) für das Google-Phone aus den Gesamtkosten raus, blieben nur noch 59,76 Euro für den 10 GB-Tarif übrig. Auf den Monat gerechnet zahlst du hier somit nur 2,49 Euro für den Tarif.

Das vor kurzem erst vorgestellte Google Pixel 7 (128 GB) mit dem 15-GB-Tarif Blau Allnet Plus sicherst du dir per Anruf (Tel.-Nr.: 089 89 67 43 4203) für nur 27,99 Euro im Monat. Hier kommen allerdings noch einmalig 49 Euro Anzahlung hinzu. Online würdest du für das Tarif-Bundle monatlich 32,99 Euro und damit über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten ganze 120 Euro mehr zahlen.

Zwar schon etwas älter, aber dennoch weiterhin ein gutes Smartphone bekommst du mit dem iPhone 11 (64 GB). Das gibt’s via Hotline aktuell für monatlich 25,99 Euro (+ einen Euro Anzahlung). Per Online-Buchung würdest du 27,99 Euro im Monat zahlen. Rufst du direkt die Bestellhotline an, sparst du also nochmal zwei Euro im Monat.

Bestellhotline bei Blau anrufen und Exklusiv-Rabatt sichern: 089 89 67 43 4203