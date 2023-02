Pixel 6a mit 10-GB-Tarif: Starker Valentinstag-Deal – aber für alle

Das Pixel 6a ist das preiswerteste Smartphone-Modell von Google und gilt als eines der besten Geräte der Preisklasse. Der Grund: Hierbei bekommst du ein Smartphone mit Top-Ausstattung und handlichem Modelldesign für kleines Geld. Besonders Kamera, Verarbeitung und das reine Betriebssystem sind für diesen Preis hervorragend. Im Angebot bei Blau bekommst du das Google-Phone jetzt zusammen mit einem 10-GB-Tarif zum Schnäppchenpreis. Außerdem mit dabei: Die Pixel Buds A – also passende In-Ear-Kopfhörer für maßgeschneiderten Musikgenuss unterwegs.

Pixel 6a im Tarif-Angebot: So gut ist der Deal tatsächlich

Im Angebot bei Blau ist das Pixel 6a (128 GB) jetzt mit dem Tarif Blau Allnet XL noch einmal günstiger, als zuvor. Statt zuletzt für 19,99 Euro monatlich, bekommst du das Handy zusammen mit dem 10-GB-Tarif jetzt für nur noch 17,99 Euro im Monat. Einmalig fallen hierbei zusätzlich 5,99 Euro Hardware- und Versandkosten an – einen Anschlusspreis musst du nicht zahlen. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Zur Einordnung: Das Smartphone selbst kostet aktuell mindestens 325 Euro. Die Gesamtkosten über 24 Monate belaufen sich in diesem Angebot auf rund 438 Euro. Das bedeutet, dass für den 10-GB-Tarif monatlich nur noch rund 4,50 Euro übrig bleiben. Die Kopfhörer gibt’s als Geschenk on top dazu.

Neben dem Datenpaket steht dir außerdem eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Du surfst mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s im LTE-Netz – was zunächst nicht nach sonderlich viel klingt, reicht im Alltag vollkommen aus, um Websites schnell zu laden oder Videos ruckelfrei zu streamen.

Das sind die Highlights des Pixel-Phones

Das Pixel 6a kannst du dir in den Farben Chalk (Weiß), Sage (Grün) oder Charcoal (Grau) aussuchen. Generell ist das Google-Phone top verarbeitet und liegt dank seiner kompakten Größe gut in der Hand. Daher eignet es sich besonders für Nutzer, die ihr Handy bequem einhändig bedienen möchten und kein klobiges Gerät in der Hosentasche mit sich herumtragen möchten. Handlich ist das Smartphone vor allem aufgrund des – für heutige Verhältnisse – relativ kleinen OLED-Displays mit 6,1 Zoll Diagonale. Es löst mit Full-HD+ auf und zeigt somit Fotos, Text und sonstige Inhalte scharf an. Einziges Manko: Die Bildwiederholrate von 60 Hertz. Dadurch sehen Bewegungen nicht ganz so flüssig aus, wie etwa beim Pixel 7.

Und doch fühlt sich die Bedienung flüssig an, denn für eine schnelle und ruckelfreie Performance sorgt der Google Tensor Chip, der übrigens auch beim teureren Pixel 6 zum Einsatz kommt. Weiterhin bringt dich der 4.410-mAh-Akku gut durch den Tag und mit der Haupt- und Ultraweitwinkelkamera mit je rund 12 Megapixeln knipst du hervorragende Fotos. Die Frontkamera schießt Bilder mit 8 Megapixeln. Cool ist zudem, dass du mit dem Pixel 6a ein Smartphone mit Android in seiner ursprünglichsten Form bekommst. Dadurch ist alles perfekt aufeinander abgestimmt und funktioniert einfach so, wie es soll.