Praktisches Smartphone mit günstigem Tarif: Pixel 6a im 15-Euro-Deal

Das Google Pixel 6a hat alles, was der normale Smartpone-Nutzer benötigt. Zu dieser Feststellung kommt der jüngst veröffentlichte Testbericht von uns zum neuen Google-Phone. Technisch spielt es etwa in einer Liga mit dem Samsung Galaxy A53, wobei Google ein paar Vorteile in Sachen Software ausspielen dürfte – einiges muss hier aber auch noch repariert werden. Die Pixel-Handys sind seit jeher etwas für Puristen, die ein funktionierendes Betriebssystem nachfragen und den Schnickschnack, den sie darauf laden, selbst bestimmen wollen.

Jetzt günstig mit Vertrag: Pixel 6a im 15-Euro-Deal

Der Preis von 459 Euro (UVP) ist unterdessen kein besonders günstiger – zumindest jetzt zum Marktstart. Das liegt vor allem daran, dass die ärgsten Konkurrenzmodelle länger auf dem Markt sind und an Verkaufswert eingebüßt haben. Was aber, wenn du das Pixel 6a ein gutes Stück unterhalb des Verkaufspreises kaufen kannst und gleichzeitig noch den passenden Tarif dazubekommst?

Genau so ein Angebot haben wir aktuell bei MediaMarkt gefunden. Im Tarife-Shop des Technik-Händlers gibt es das neue Google Phone mit dem einfachen O2-Tarif Blue All-In S, der dir eine Allnet-Flat und 6 GB Datenvolumen zur Seite stellt. Das Ganze für einmalig rund 60 Euro (19 Euro Hardware- und 39,99 Euro Anschlusspreis), und monatlich 14,99 Euro. Bei Gesamtkosten von 418,75 Euro liegt das Angebot damit unter dem Preis für das Pixel 6a ohne Vertrag.

Der 15-Euro-Deal bietet alles, was Gelegenheitsnutzer benötigen – ein potentes, noch lange nutzbares Smartphone und einen guten Tarif zum fairen Preis. Die originale und angepasste Google-Schutzhülle ist ebenfalls mit dabei. Das Case kostet eigentlich 29 Euro ein schöner und nützlicher Preisvorteil.

Interessanter Deal auch ohne Tarif

Hast du schon einen Vertrag oder bist passionierter Prepaid-Nutzer, hast aber das Pixel 6a ins Auge gefasst? Dann gibt es beim eigentlichen Smart-Home-Händler tink ein wirklich interessantes Angebot zum Google Phone.

Hier bekommst du das Handy ohne Vertrag zum Preis von 489 Euro. Das sind zwar 30 Euro mehr als das Smartphone eigentlich kostet, allerdings liegt hier noch das smarte Display Google Nest Hub (2. Generation) mit dabei. Das kostet eigentlich 100 Euro und ist hier rechnerisch für 30 Euro mit dabei. Der Deal ist gut – lohnt sich aber nur, wenn du die Zugabe wertschätzt. Ansonsten haben erste Händler das Pixel 6a schon leicht reduziert. Viel ist vom Anfangspreis (459 Euro) aber noch nicht weggekratzt. Die Deals mit Vertrag oder mit Nest-Hub-Zugabe sind rechnerisch die besten.