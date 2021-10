Pixel 6 mit 5G-Vertrag: Jetzt noch hochwertige Bose-Kopfhörer sichern

Seit einigen Tagen kannst du das neue Google Pixel 6 und das Pixel 6 Pro bestellen. Die neuen Google-Phones sind nach einem Jahr Pause wieder „echte“ Flaggschiff-Smartphones und auch sonst ein Hingucker. Erstmals setzt Google etwa auf einen eigens entwickelten Prozessor. Damit gleicht sich die Pixel-6-Serie nochmal mehr an das „Apple-Prinzip“ an, wo Hard- und Software aus einem Haus kommen und optimal aufeinander abgestimmt sind.

Bei O₂ kannst du die beiden Smartphones mit Vertrag kaufen und derzeit noch von der Sonderaktion zum Marktstart profitieren: Jeder Käufer erhält die Bose Headphones 700 gratis dazu – Kopfhörer, die normalerweise rund 250 Euro kosten und das Handy-Angebot merklich aufwerten. Allerdings: Die Zugabe gibt es nur noch bei Bestellung bis zum 27. Oktober.

Wir schauen uns an, welche Pakete O₂ zu den Pixel-Smartphones schnürt und welche Tarif- und Vertragskonstrukte sich drumherum bauen lassen.

Google Pixel 6 bei O₂

Bei O₂ kosten beide Smartphones, egal ob Pixel 6 oder Pixel 6 Pro einmalig nur einen Euro. Im Standard-Tarif O₂ Free M liegt die monatliche Grundgebühr bei 39,99 Euro für das Pixel 6 und bei 49,99 Euro für das Pro-Modell. Die restlichen Kosten – Anschlusspreis (39,99) und Versandkosten (4,99) – sind identisch. Monatlich also 10 Euro Aufpreis für das Pro-Modell machen über 24 Monate 240 Euro Preisunterschied. Ein Mini-Vorteil, kostet das Pixel 6 Pro ohne Vertrag doch 250 Euro mehr als das Basismodell.

Günstiger wird’s, wenn du den Tarif noch weiter streckst. Seit Neuestem bietet O₂ nämlich die Möglichkeit an, Handyverträge auch über 36 oder sogar 48 Monate abzuschließen. Dann sinken die monatlichen Kosten entsprechend.

Im angesprochenen Free-M-Tarif von O₂ stehen dir monatlich 20 GB Datenvolumen zur Verfügung, das du mit Maximalspeed im LTE- und 5G-Netz verbrauchen kannst. Dazu gibts eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS in alle Netze.

100 Euro Bonus sichern

Nimmst du deine Rufnummer von einem anderen Anbieter mit in den neuen Vertrag, profitierst du derzeit zusätzlich vom erhöhten Wechselbonus bei O₂. So gibt es statt sonst 10 oder 25 Euro eine Gutschrift von satten 100 Euro für die erfolgreiche Rufnummernportierung. Dieser Bonus wird dir in 5-Euro-Rabattschritten von den ersten 20 Monatsrechnungen gestrichen und macht die Verträge noch attraktiver.

Rechnen wir also anhand des 24-Monats-Vertrags des Pixel 6 Pro zusammen: Insgesamt kommst du hier auf Kosten von 1.245,74 Euro. Die Kopfhörer mit ihren aktuell 255 Euro Neupreis ziehen wir ab, genauso wie die 100 Euro Wechselbonus bei O₂. Somit landen wir bei 890,74 Euro. Das ist schlussendlich weniger als das Handy ohne Vertrag kostet. Und hier ist immerhin noch der ordentliche 5G-Tarif mit 20 GB mit drin.