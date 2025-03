Philips Hue Fans können sich jetzt eindecken: Vier Lampen sind so günstig wie noch nie

Und beim Einbauen solcher Hue-Lampen droht keine große Umbaumaßnahme oder gar Kabel-Wirrwarr. Die Lampen entsprechen den Normen – etwa E27 – und lassen sich ganz einfach in bestehende und teilweise ja teuer erkaufte Lampen eindrehen.

Jetzt eindecken? Vier Philips Hue Lampen für 35 Euro

Eine Sache, die es beim Marktführer Philips Hue zu bedenken gibt, ist der Preis. Der mutet im Vergleich oftmals hoch an. Dafür bekommt man aber auch ein Ökosystem, das ganzheitlich auf Funktionalität ausgelegt ist und das in Sachen Software stetig weiterentwickelt wird.

Und auch beim Preis gibt es hin und wieder Bewegung. Derzeit laufen bei Amazon etwa einige Frühlings-Deals zu Philips Hue. Einer davon wirkt erst einmal unscheinbar, ist aber extrem gut. Vor allem für alle, die schon Hue-Lampen zu Hause nutzen.

Den Viererpack der Serie „White / Warmweiß“ mit E27-Leuchten (normales Drehgewinde) gibt es dank 42 Prozent Rabatt jetzt für unter 35 Euro. Das sind gerade mal 8,75 Euro pro Stück. Klar, wer die normalen E27-Lampen von Ikea nimmt, der kommt hier billiger weg. Aber bei Hue sind die Lampen dimmbar und ins Smart-Home einbindbar. Gesteuert werden sie entweder direkt über Amazon Alexa, per App und Bluetooth oder mittels Philips Hue Bridge komplett in eine Smart-Home-Umgebung integriert. Dann können sie eingestellten Routinen folgen oder mit anderen Geräten kommunizieren.

→ 4 Lampen unter 35 Euro: Jetzt zuschlagen!

Günstiger waren die Lampen im Viererpack noch nie. Im September 2024 – und da auch nur als schwächere 800lm-Version – gab es so ein Set mal zum identischen Preis. Aber selbst am Black Friday war hier für Hue-Fans nichts in dieser Preisregion zu holen.

Die Lampen sind dimmbar, in ihrer Temperatur aber nicht einstellbar. Sie leuchten also konstant warmweiß mit bis zu 1.155 lumen. Wer auch zwischen warm- und kaltweiß switchen will, muss die nächsthöhere Kategorie „White Ambiance“ wählen. Hier kostet der Viererpack allerdings mehr als doppelt so viel.

Auch Startersets, Lightstrips und Pendelleuchten im Angebot

Bei Amazon ist aber nicht nur dieses Hue-Paket günstiger. Auch verschiedene andere Sets sind gerade teils stark reduziert. Insbesondere viele aus der „White & Color Ambiance“-Serie. Diese hier zum Beispiel:

Für Starter, die erst einmal schauen wollen, aber schon das maximale Hue-Erlebnis testen möchten, bietet sich also der 80-Euro-Einstieg mit zwei Leuchten und Bridge – also der zentralen Steuereinheit – an. Das Label „White & Color Ambiance“ bedeutet, dass die Lichter nicht nur weiß, sondern kalt- bis warmweiß und im RGB-Spektrum komplett bunt leuchten können. Das ist das eigentliche Ding bei Philips Hue.

Angebot nur kurze Zeit gültig

Viele der Angebote sind mit Countdowns oder Angaben versehen, die aufzeigen, wie viel Prozent eines nicht näher benannten Lagerbestandes schon vergriffen sind. Grundsätzlich gelten die Amazon Frühlingsangebote bis längstens 31. März.

