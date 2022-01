Philips Hue und Alternativen: Neue Smart-Home-Deals beim Experten

Viele Angebote bei der aktuellen tink-Aktion, die schon am 31. Januar endet, drehen sich rund um das Thema Beleuchtung. Branchenprimus Philips Hue ist mit über 200 Paketen und Lampen-Zusammenstellungen dabei. Aber auch einige Konkurrenten sind in den Deals vertreten. Dazu gibt es auch Smart-Home-Produkte von Bosch, Google, Abus und Eve – also Firmen, die sich mehr mit Heizung, Raumklima und Sicherheit befassen.

Philips Hue: Viele Sets bei tink im Angebot

Willst du ein bestehendes Philips-Hue-System erweitern, kannst du dich bei den tink-Angeboten einfach auf die Suche nach passenden und gewünschten Leuchten machen. Neben einfachen Leuchten, die du zu Hause in die entsprechenden Lampenfassungen einschraubst oder steckst, gibt es vom Hersteller auch komplette Lampen, die neben der Leuchtfunktion auch einen Design-Anspruch bedienen. Möchtest du neu einsteigen, solltest du zum Start ein Set mit einer Philips Hue Bridge wählen. Das ist die zentrale Steuereinheit, über die du dein Smart Home verwaltest und obendrein das einzige Hue-Gerät, das direkt mit dem Internet verbunden ist.

Die folgenden Sets sind bei tink jetzt reduziert (Auswahl):

Philips Hue White E27 Bluetooth Starter Kit (4 weiße Leuchten) – 99,95 Euro

White & Color Ambiance E27 Bluetooth 6er-Set (ohne Bridge) – 269,95 Euro

White & Color Ambiance E27 1100lm Bluetooth Starter Kit (2 bunte, 1 weiße Leuchte) – 139,95 Euro

Hue White Ambiance Being Deckenleuchte + White E27 Bluetooth 2er-Set – 169,95 Euro

Philips Hue Ensis Pendelleuchte + Zwischenstecker – 379,95 Euro

Weitere Angebote findest du auf der Philips-Hue-Unterseite der tink-Aktion. Teilweise kombiniert der Händler in den Sets auch übergreifend und es gibt zum Lampen-Paket etwa Sound-Geräte von Sonos oder SmartHome-Displays von Google Nest dazu. Wie üblich bei tink erfolgt dann ein Rabatt auf die Summe der Einzelpreise, wodurch oft der Effekt entsteht, dass eine oder mehrere Komponenten rechnerisch gratis im Set enthalten sind.

Bei Philips Hue gibt es auch komplette Designer-Lampen – etwa die Pendelleuchte Ensis.

Alternative: Auch diese smarten Lampen sind im Angebot

Smarte Beleuchtung gibt es allerdings nicht nur vom Philips-Label Hue. Bei tink sind derzeit unter anderem auch Lampen von Ledvance oder Eve mit den Serien Flare und Energy im Angebot. Und auch dabei sind viele Hersteller-übergreifende Pakete geschnürt. Hier eine Auswahl:

Google Nest Hub (2. Generation) + gratis Ledvance SMART+ Bluetooth RGBW E27 3er-Set – 79 Euro

Ledvance SMART+ Bluetooth Farbig E27 6er-Set – 39,95 Euro

Eve Light Strip + Eve Light Strip Erweiterung – 84,95 Euro

Eve Flare + Eve Energy – 129,95 Euro

Die Angebote der tink „Upgrade-Weeks“ gelten vorerst bis zum 31. Januar. Wie die Set-Kosten aufgestellt sind und wie sich der Rabatt jeweils berechnet, ist auf den Produktseiten übersichtlich dargestellt. Weitere Angebote gibt es beispielsweise auch in der parallel laufenden Heizungs-Aktion rund um den Hersteller tado.