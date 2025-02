Philips Hue zum Tiefpreis! Starter-Set mit 3 Leuchten 55 Prozent günstiger

Bei MediaMarkt ist gerade ein Philips Hue Starter-Set ins Angebot gerutscht. Drei Leuchten des Typs E27 aus der Linie „White &Color Ambiance“ sind um deutlich mehr als die Hälfte reduziert. Das Starter-Set gibt es zum absoluten Bestpreis.

Ursprünglich liegen die Kosten für das Paket mit einer Hue Bridge (hier erfährst du, wofür du die Bridge brauchst) und den drei Lampen bei satten 190 Euro (UVP). Schon länger war das Set bei MediaMarkt immer mal günstiger und zuletzt stabil für rund 100 Euro zu haben. Jetzt ist also nochmal ein kleiner Extra-Rabatt drin.

55 Prozent Rabatt: Philips Hue Starter-Set rutscht auf 84 Euro

Derzeit reduziert MediaMarkt das Hue-Set im Vergleich zum UVP um 57 Prozent und preist es nun für rund 84 Euro an. Versandkosten entstehen nicht. Das Angebot ist Teil der aktuellen MwSt-Aktion des Händlers und gilt für den Moment nur für eingeloggte MediaMarkt-Kunden (Mitgliedschaft kostenlos). Die Mechanik ist, dass auf den Marktpreis von 99 Euro der Anteil der Mehrwertsteuer abgezogen wird, wodurch der Preis auf dem krummen Betrag von 84,03 landet. Der Versand ist gratis.

Was steckt im Angebot? Es handelt sich um drei LED-Lampen mit einer Lichtstärke von 806-1100 Lumen – vom Gewindetyp E27. Die angebotenen Leuchten sind Zigbee- und Bluetooth-fähig. Die Lampen sind sowohl bei der Farbgebung als auch bei der Farbtemperatur modifizier- und natürlich auch dimmbar.

Cooles Starter-Set von Philips Hue zum Bestpreis

In Kombination mit der Bridge ist Bluetooth nicht notwendig zur Steuerung der Leuchten – die Bridge nutzt hierfür den Smart-Home-etablierten Funkstandard ZigBee. Für die Bluetooth-Steuerung einer einzelnen Lampe benötigst du nur die App auf einem Smartphone oder Tablet. Die Lampen selbst kommunizieren innerhalb des Netzes auch miteinander und sorgen für effiziente Steuerung wie bei einem Mesh-System. Von unterwegs aus kannst du dank Verbindung von Bridge und Router deine Lampen auch fernsteuern.

Leuchtspiele in 16 Millionen Farben

Schlüsselkompetenz der Lampen aus der „White & Color Ambiance“-Serie ist, dass du die Lampen per Farbpalette stufenlos in 16 Millionen verschiedenen Farben erstrahlen lassen kannst. Dabei kannst du neben der Farbtemperatur (2.200 – 6.500 Kelvin) tatsächlich die komplette Farbpalette (16 Mio Farben) abdecken und atmosphärisches Licht erzeugen – je nach Stimmung.

Dazu lassen sich per App Routinen und vorgefertigte Stimmungslicht-Szenarien einstellen und einfach abrufen. Neue Features des Hue-Ökosystems erlauben auch ein Musik-synchronisiertes Lichtspiel in Verbindung mit Spotify.

Für knapp 10 Euro mehr gibt’s das Set auch mit drei Leuchten des Steckgewinde-Typs GU10. Schau also vor dem Kauf mal schnell nach, welche Lampengewinde du überhaupt benötigst.

Preisvergleich: So schneidet das Angebot ab

Das Set im Angebot war bei MediaMarkt sogar schonmal günstiger. In Einzelfällen wurde das Set für 79 Euro rausgeworfen. Wer es nicht eilig hat, wartet auf das nächste Angebot dieser Klasse. Wem die 5 Euro Unterschied egal sind, der macht hier jetzt einen ordentlichen Deal. Denn für unter 99 Euro – so der eingepdendelte Marktpreis – ist das Setup generell nicht oft zu haben.

Das Angebot von MediaMarkt lohnt sich – ganz im Sinne des Sets – insbesondere für Einsteiger in die Welt von Philips Hue. Wer also in drei Räumen mal in die smarte Beleuchtung reinschnuppern will, bekommt das hier von Philips Hue zum wirklich guten Preis. Aber auch, wer schon überzeugter Nutzer ist, kann sich das Set sichern und drei bunte Leuchten zur Erweiterung zum Top-Preis sichern.

