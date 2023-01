Philips Hue Starter-Set 57 Prozent billiger: Diese smarten Leuchten peppen dein Zuhause auf

Das Licht vom Sofa aus ein- und ausschalten, per Sprachbefehl die Beleuchtung dimmen oder die Farben wechseln. All das kannst du mit dem Philips Hue Starter-Set anfangen. Integriert in dein smartes zu Hause kannst du im Urlaub auch deine Anwesenheit simulieren, indem die Glühbirnen sich automatisch ein- und ausschalten. Dadurch lassen sich viele Einbrecher in der dunklen Winterzeit abschrecken.

Philips Hue Starter-Set: Das kannst du damit anfangen

Das Angebot gilt für das Set mit dem Namen „White und Col. Amb. E27 LED 3-er inkl. Hue Bridge“. Es besteht also aus drei smarten Leuchten mit E27-Gewinde, die sich dimmen und in der Farbe wechseln lassen und einer Hue Bridge. Die brauchst du, um dein Zuhause wirklich smart zu machen und etwa Szenarios mit Automatisierungen zu erstellen. Möchtest du deine Beleuchtung nicht von unterwegs aus steuern können und auch keine Szenarios einstellen, benötigst du die Hue Bridge aber nicht zwangsläufig.

Das Philips Hue Set eignet sich sehr gut für den Einstieg ins Thema Smart Home. Die Möglichkeiten sind vielfältig und sinnvoll und die Kosten halten sich im Rahmen. Neben weißer Beleuchtung kannst du die Lampen auch in bis zu 16 Millionen Farben leuchten lassen. Außerdem lässt sich das Farbspiel auch mit Musik oder Filmen synchronisieren – perfekt für Party-Nächte oder einen erlebnisreichen Heimkino-Abend.

Philips Hue Starter-Set bei MediaMarkt im Angebot.

Übrigens: Da die Philips Hue Lampen den Zigbee-Standard unterstützen, lassen sie sich auch in Kombination mit anderen Smart Home Systemen nutzen. Zusammen mit Amazon Alexa oder Google Assistant steuerst du deine Beleuchtung dann auch bequem via Sprachbefehl.

Smarte Leuchten im Angebot – so gut ist der Deal

Nehmen wir noch den Angebotspreis genauer unter die Lupe. Für 79,99 statt 189,99 Euro (UVP) bekommst du das Starter-Set jetzt bei MediaMarkt. Für diesen oder einen ähnlichen Preis war das Set zwar bereits in der Vergangenheit erhältlich. Günstiger war es jedoch fast noch nie. Stattdessen bekommst du es häufig nur jenseits der 100-Euro-Marke im Netz. Das Angebot ist zudem aktueller Bestpreis – einen günstigeren Anbieter gibt es derzeit also nicht.

Den Deal kannst du dir im Rahmen der WSV-Aktion bei MediaMarkt sichern – die geht noch bis zum 8. Februar, bietet einige coole Angebote und versandkostenfreie Lieferung ab 59 Euro Einkaufswert.

