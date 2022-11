Philips Hue Starter: Dieses Set gibt’s gerade zum halben Preis

Mit starkem 49-Prozent-Rabatt gibt es gerade ein Starter-Set von Philips Hue mit zwei modernen Leuchten des Typs E27 und der Philips Hue Bridge. Das Set bringt erste Lampen deiner Wohnung smart steuerbar zum Leuchten und beinhaltet die neueren 1.055-Lumen-LEDs, die sich neben der klassischen Hue-App-Steuerung (via ZigBee) auch per Bluetooth steuern lassen.

Bridge + zwei Leuchten für 45 Euro – eigentlich ist schon die Bridge so teuer

Bei Saturn gibt es das Einsteiger-Set jetzt für 45,18 Euro. Das ist ein echter Hammer-Preis, denn normalerweise kostet schon die Philips Hue Bridge alleine 50 Euro. In diesem Deal gibt es die beiden Lampen also rechnerisch geschenkt dazu.

Kompromiss: Bei den Leuchten handelt es sich um weiße Birnen, die dimmbar sind, sich aber nicht wie die deutlich teureren Lampen der „Ambiance“-Reihen auch in Sachen Farbtemperatur oder in der Farbe selbst verändern lassen. Aber wir reden ja auch von einem Einsteiger-Set. Weitere Lampen der angesprochenen Serien lassen sich jederzeit dazu kombinieren. Wichtig ist der Start und die Bridge als Steuereinheit, mit der du alles aus dem kompletten System herausholst.

Aktueller Bestpreis – aber nicht der beste aller Zeiten

Die von Saturn aufgerufenen 45,18 Euro entsprechen dem aktuellen Bestpreis und sind auch hinsichtlich dessen, was du bekommst, ein wirklich gutes Angebot. Hin und wieder war das Set in den vergangenen Monaten sogar noch leicht günstiger zu haben, aber es kommt von einem umso höheren Ross. Philips selbst setzt einen UVP von 90 Euro an, verkauft es aktuell leicht reduziert für immer noch 79,99 Euro.

Das Paket ist ein echtes Einsteiger-Set ohne viel Schnickschnack, mit dem du dich kostengünstig in die Welt von Philips Hue hineinwagen kannst. Im Hinblick auf Weihnachten ein schöner Geschenke-Tipp. Aber es eignet sich auch als Erweiterungs-Angebot, wenn du ohnehin noch zwei Lampen mit E27-Gewinde suchst und eine weitere Bridge zum Erweitern der Reichweite brauchen kannst. Die warmweiß (2.700 Kelvin) leuchtenden Birnen eignen sich vor allem für Nutzungsräume wie Badezimmer, Hobbyraum, Arbeitszimmer oder Küche. Im Wohnzimmer setzen Hue-Profis dann eher auf die Ambiance-Leuchten – vorzugsweise auch mit farbiger Option.