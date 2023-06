Philips Hue Smart-Home-Set: 4 Lampen mit Bridge zum Spar-Preis

Wenn du deine eigenen vier Wände auf einen Schlag smarter machen möchtest, gibt es bei MediaMarkt aktuell ein tolles Bundle von Philips Hue im Angebot. Hier bekommst du nämlich die Hue Bridge samt vier smarter Leuchten zum Spar-Preis von lediglich 74,99 Euro (siehe weiter unten bei „empfohlene Kombinationen“). Was dir die Geräte dabei bieten und wie gut der Deal wirklich ist, erfährst du in diesem Artikel.

Philips Hue Bridge: Die Schaltzentrale für dein Smart Home

Das Herzstück des Spar-Bundles ist dabei die Philips Hue Bridge. Mit dem Gerät holst du dir eine smarte Schaltzentrale ins Haus, über die du Unmengen an Geräten steuern kannst. Bis zu 50 Leuchten und Lampen sowie maximal 12 Zubehörteile können gleichzeitig über die Bridge gesteuert werden. Dadurch hast du die volle Kontrolle über deine smarten Geräte. Die Installation könnte dabei zum Glück kaum simpler sein und sollte nicht nur Technik-Profis leicht von der Hand gehen. Nachdem für die Stromversorgung über das Netzteil gesorgt ist, verbindest du die Bridge via LAN mit deinem Router. Anschließend führt dich die Philips Hue App im Handumdrehen durch die verbleibenden Schritte der Installation.

Damit lästiges Aufstehen von der Couch der Vergangenheit angehört, steuerst du die verschiedenen Geräte dank der Philips Hue Bridge wahlweise über die App am Smartphone oder per Sprachassistent. Auch mit Apple HomeKit ist die Bridge kompatibel. Dabei kannst du die Lampen nicht nur remote steuern, sondern ebenso Automatisierungen einrichten. Dies steigert nicht nur den Komfort ungemein, sondern kann auch zur Sicherheit in deinen eigenen vier Wänden beitragen. Du bist auf Reisen oder abends unterwegs und hast Angst vor potenziellen Einbrechern? Über die Philips Hue Bridge und die vernetzten Lampen kannst du deine Anwesenheit simulieren und so Eindringlinge abschrecken.

Passend dazu: Vier smarte Lampen mit Dimmfunktion

Für einen optimalen Start in dein neues Smart Home werden der Bridge bei dem Bundle für 74,99 Euro (siehe weiter unten bei „empfohlene Kombinationen“) gleich vier smarte Lampen zur Seite gestellt. Dabei handelt es sich um die Philips Hue White Ambiance Leuchten mit einem E27-Normgewinde, welches für die meisten Lampenfassungen geeignet ist. Die Glühbirnen bieten dir hierbei warmweißes bis tageslichtweißes Licht und kommen jeweils auf eine Leuchtkraft von 570 Lumen. Auf farbige Lichter musst du bei den Leuchten zwar verzichten, doch über die Dimmfunktion sorgst du dennoch für ein tolles Ambiente in deiner Wohnung. Die Lampen sind dabei einzeln bereits Bluetooth-fähig, zusammen mit der Hue Bridge ist die Steuerung aber nochmals deutlich komfortabler.

Preis-Check: Das macht diesen Deal so besonders

Die Philips Hue Produkte wissen qualitativ also definitiv zu überzeugen. Doch wie steht es um den Preis? Bei MediaMarkt zahlst du bis zum 19. Juni (9 Uhr) nur noch 74,99 Euro für das Smart Home Paket. Ein toller Deal, denn dadurch liegt das Bundle deutlich unter den jeweiligen Tiefstpreisen für die einzelnen Geräte. Laut guenstiger.de lag dieser bei der Philips Hue Bridge einst bei 35 Euro, während die vier smarten Lampen nie unter 44 Euro gefallen sind. Dies würde einen Bundlepreis von 79 Euro ergeben, den MediaMarkt momentan nochmals unterbietet.

Um das Schnäppchen-Bundle abgreifen zu können, musst du einfach nur auf der Produktseite der Hue Bridge zu „empfohlene Kombinationen“ runterscrollen. Hier findest du den Angebots-Hammer mit den vier smarten Lampen für 74,99 Euro.

→ Philips Hue Bridge mit vier smarten Lampen für 74,99 Euro