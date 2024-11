Philips Hue - nur in günstig: 30 m Lightstrip für 12,99 Euro

Die Marke Govee ist eine preisgünstige, aber trotzdem hochwertige Alternative zu Philips Hue. Wir konnten uns davon in unseren Tests zur Außenbeleuchtung oder einem Ambilight-Ersatz des Herstellers schon selbst überzeugen. Und jetzt am Black Friday rutscht der 30 Meter lange smarte wie bunte Lichtstreifen des Herstellers auf einen absoluten Schnäppchenpreis von 12,99 Euro (wenn du den anklickbaren 3-Euro-Coupon aktivierst).

30 m Lightstrip – So günstig war Philips Hue sicher nie

Die Rede ist dabei vom Govee LED Strip 30 m. Die smarten Streifen lassen sich ganz einfach anbringen und dabei – exakt wie bei Philips Hue – auch in kürzere Abschnitte schneiden. So kannst du die Lightstrips genau so anbringen, wie du es magst. Anschließend steuerst du sie über die dazugehörige App oder Sprachbefehl. Hier wählst du die Farbe und Helligkeit, kannst aber ebenfalls einen Musikmodus oder besondere Szeneneffekte sowie einen Timer einstellen. Kurz gesagt: Du gestaltest die Beleuchtung in deiner Wohnung fortan komplett nach deinen Vorstellungen.

Und das Beste: Aktuell ist die Philips Hue Alternative spottbillig! Bei Amazon werden anlässlich des Black Fridays nämlich 38 Prozent vom UVP gestrichen. Zusätzlich kann man auf der Produktseite noch einen 3-Euro-Coupon aktivieren. Dadurch rutscht der Preis auf niedrige 12,99 Euro!

Wenn du trotzdem lieber auf Original Philips Hue Lichtstreifen setzen möchtest, sicherst du dir ein Basis-Set mit 3 Metern Länge derzeit für 44 Euro. Der Preisunterschied ist aber natürlich gewaltig. Wer hingegen auf der Suche nach weiteren Black Friday Schnäppchen ist, sollte unbedingt einen Blick in unseren Liveticker werfen (ab 10 Uhr).

