3 Leuchten und Bridge für 80 Euro: Philips Hue Kracher-Angebot bringt Farbe ins Spiel

Eine smarte Beleuchtung ist nicht selten der erste Schritt in ein smartes Zuhause. Marktführer auf dem Gebiet ist Philips Hue. Leider sind die Marken-Lampen teuer. Im Angebot lohnt sich der Einstieg jetzt. Dabei liegt mit der Hue Bridge noch die zentrale Steuereinheit des Systems, die alleine sonst schon fast 50 Euro kostet, im Starter-Set bei. Insgesamt kostet das Angebots-Set jetzt weniger als 80 Euro, nachdem es zuletzt schon auf unter 100 Euro gefallen war.

80 Euro für drei farbige E27-Leuchten + Bridge

Aktuell stehen bei MediaMarkt 79,99 Euro für das Paket mit Bridge und drei Leuchten mit E27-Normgewinde auf dem Preisschild. Es handelt sich um 75-Watt-Lampen mit einer Lichtstärke von 806 Lumen. Die angebotenen Leuchten sind allerdings noch nicht Bluetooth-fähig – was auch den Preis erklärt. Aber: In Kombination mit der Bridge ist Bluetooth ohnehin nicht notwendig zur Steuerung der Leuchten – die Bridge nutzt hierfür den Smart-Home-etablierten Funkstandard ZigBee. Die Lampen selbst kommunizieren innerhalb des Netzes auch miteinander und sorgen für effiziente Steuerung wie bei einem Mesh-System.

Schlüsselkompetenz der Lampen aus der „White & Color Ambiance“-Serie ist, dass du die Lampen per Farbpalette stufenlos in 16 Millionen verschiedenen Farben erstrahlen lassen kannst. Dabei kannst du neben der Farbtemperatur (2.200 – 6.500 Kelvin) tatsächlich die komplette Farbpalette (16 Mio Farben) abdecken und atmosphärisches Licht erzeugen – je nach Stimmung.

Dazu lassen sich per App Routinen und vorgefertigte Stimmungslicht-Szenarien einstellen und einfach abrufen. Neue Features des Hue-Ökosystems erlauben auch eine Musik-synchronisiertes Lichtspiel in Verbindung mit Spotify.

Philips Hue Starter-Set zum Kracher-Preis: 60 Euro günstiger als bei der Konkurrenz

Das Set im Angebot ist bei MediaMarkt als „Outlet“-Produkt markiert – womöglich handelt es sich also um einen Restposten, der schnell ausverkauft ist. Zumal der Händler beim Preis konkurrenzlos ist. Die meisten anderen Wettbewerber steigen erst bei 60 Euro mehr in den Kampf ein (Preisvergleich am Ende des Artikels). Der einstige Herstellerpreis liegt bei 189,99 Euro – das ist fast das doppelte des Angebots-Preises. Auch im eBay-Shop von MediaMarkt ist das Set im Angebot. Wenn du hier noch einen personalisierten Gutschein hast, lohnt sich der Kauf dort unter Umständen noch mehr.

Hue-Pakete mit anderen Gewinde-Arten – etwa GU10-Leuchten – sind derzeit auch bei tink im Angebot. Und auch die Retro-Lampen der Filament-Serie von Philips Hue sind günstiger zu haben. Dafür empfehlen wir einen Blick in den Smart-Home-Sale von Obi. Weitere aktuelle Schnäppchen gibt’s im Deal-Bereich.