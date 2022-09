Philips-Hue-Kracher! Starter-Set mit 3 Leuchten gibt’s gerade zum ultimativen Tiefpreis

Bei MediaMarkt ist gerade ein Philips Hue Starter-Set ins Angebot gerutscht. Drei Leuchten des Typs E27 aus der Linie „White &Color Ambiance“ sind um deutlich mehr als die Hälfte reduziert. Das Starter-Set gibt es zum absoluten Bestpreis.

Ursprünglich liegen die Kosten für das Paket mit einer Hue Bridge (hier erfährst du, wofür du die Bridge brauchst) und den drei Lampen bei satten 190 Euro. Schon länger war das Set bei MediaMarkt immer mal wieder für 80 bis 100 Euro zu haben. Nun eskaliert der Preiskampf weiter.

Erstmals unter 70 Euro: Philips Hue Starter-Set so günstig wie noch nie

Im Tagesangebot am Mittwoch (21. September) reduziert MediaMarkt das Hue-Set nochmals und preist es nun für 69 Euro an. Versandkosten entstehen nicht. Das Angebot soll nur 24 Stunden gelten und am Donnerstagmorgen schon wieder enden. In der jüngeren Vergangenheit haben MediaMarkt und Saturn (hier gibt’s heute einen KitchenAid-Standmixer für 199 Euro) ihre Tagesdeals aber gerne auch mal verlängert.

Das Hue-Set war im vergangenen Jahr und auch davor noch nie günstiger zu haben. Der Preis, den MediaMarkt heute aufruft, ist in dem Sinne ein historischer Bestpreis:

Was steckt im Angebot? Es handelt sich um drei 75-Watt-Lampen mit einer Lichtstärke von 806-1100 Lumen – vom Gewindetyp E27. Die angebotenen Leuchten sind allerdings noch nicht Bluetooth-fähig – was auch den äußerst günstigen Preis erklärt. Aber: In Kombination mit der Bridge ist Bluetooth ohnehin nicht notwendig zur Steuerung der Leuchten – die Bridge nutzt hierfür den Smart-Home-etablierten Funkstandard ZigBee. Die Lampen selbst kommunizieren innerhalb des Netzes auch miteinander und sorgen für effiziente Steuerung wie bei einem Mesh-System. Von unterwegs aus kannst du dank Verbindung von Bridge und Router deine Lampen auch fernsteuern.

Leuchtspiele in 16 Millionen Farben

Schlüsselkompetenz der Lampen aus der „White & Color Ambiance“-Serie ist, dass du die Lampen per Farbpalette stufenlos in 16 Millionen verschiedenen Farben erstrahlen lassen kannst. Dabei kannst du neben der Farbtemperatur (2.200 – 6.500 Kelvin) tatsächlich die komplette Farbpalette (16 Mio Farben) abdecken und atmosphärisches Licht erzeugen – je nach Stimmung.

Dazu lassen sich per App Routinen und vorgefertigte Stimmungslicht-Szenarien einstellen und einfach abrufen. Neue Features des Hue-Ökosystems erlauben auch ein Musik-synchronisiertes Lichtspiel in Verbindung mit Spotify.

Preisvergleich: So schneidet das Angebot ab

Das Set im Angebot war bei MediaMarkt bis zuletzt als „Outlet“-Produkt markiert – womöglich handelt es sich also um einen Restposten, der schnell ausverkauft ist. Zumal der Händler beim Preis konkurrenzlos ist. Die meisten anderen Wettbewerber steigen bei diesem Set erst deutlich höher ein (Preisvergleich am Ende des Artikels). Der einstige Herstellerpreis liegt bei 189,99 Euro – das ist mehr als das doppelte des Angebots-Preises. Eventueller Spar-Tipp: Auch im eBay-Shop von MediaMarkt ist das Set im Angebot. Wenn du hier noch einen personalisierten Gutschein hast, lohnt sich der Kauf dort unter Umständen noch mehr.

Das Angebot von MediaMarkt lohnt sich – ganz im Sinne des Sets – insbesondere für Einsteiger in die Welt von Philips Hue. Wer also in drei Räumen mal in die smarte Beleuchtung reinschnuppern will, bekommt das hier von Philips Hue zum wirklich guten Preis. Aber auch, wer schon überzeugter Nutzer ist, kann sich das Set sichern und drei bunte Leuchten zur Erweiterung zum Top-Preis sichern.

Übrigens: Erst vor wenigen Wochen gab es auf der IFA 2022 neue Hue-Produkte zu bestaunen, die sich insbesondere dem Thema Office- und Gaming-Setup widmen. Auch die Retro-Stil-Lampen unter dem Label „Filament“ erhalten neue Modelle.