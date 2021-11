30 Prozent günstiger: Philips Hue Tischleuchte + Smart Button jetzt mit starkem Rabatt sichern

Zur vorweihnachtlichen Shopping-Season fallen bei Philips Hue die Preise. Der Black-Friday-Deal direkt beim Hersteller hat es in sich und bietet eine gewisse Exklusivität. Vor allem Hue-Fans werden Gefallen am Schnäppchen-Set finden, das einerseits praktisch, andererseits aber vor allem stilvoll ist.

Exklusiv im Philips-Hue-Store: 30 Prozent auf Tischleuchte + Smart Button

Im Zentrum des Black-Friday-Deals steht die noch recht neue Tischleuchte Iris. Die Lampe wurde im Spätsommer 2020 neu vorgestellt und ist weniger Leuchte, sondern mehr Designer-Stück – dominiert durch einen edlen Metallic-Look. Und selbst das Kabel ist dank Stoffummantelung außergewöhnlich.

Das Designerstück wird im Deal jetzt zusammen mit dem intelligenten Schalter „Smart Button“ verkauft. Und zwar in der Limited Edition, also mit den edleren Farbversionen Gold, Silber, Kupfer, Rosé. Eigentlich kosten die Sets jeweils 149,98 Euro. Legst du die Produkte in den Warenkorb, greift dort ein Sofortrabatt von 30 Prozent und der Preis sinkt auf 104,99 Euro. Absoluter Bestpreis, denn bereits ohne Smart Button kosten die limitierten Lampen im Netz schon 120 Euro oder mehr.

→ Philips-Hue-Deal hier sichern

Philips Hue Iris Lampe in Silber.

Iris: Das steckt in der Designer-Leuchte

Die Tischleuchte Iris ist mit allen modernen Philips-Hue-Standards ausgerüstet. Das heißt: Du kannst sie sowohl weiß als auch bunt leuchten lassen, dazu ist sie jeweils dimmbar und stufenlos einstellbar. Sie ist in ein normales Hue-System einbindbar, aber auch separat per Bluetooth steuerbar.

Die maximale Lichtstärke beträgt 570 Lumen und die LED-Lampe ist für eine Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden ausgelegt. Insgesamt misst die schräg aufgestellte Lampe 19,4 Zentimeter in der Höhe, 20,4 Zentimeter in der Länge und 18,8 Zentimeter in der Breite.

Im Lieferumfang stecken neben der Lampe selbst noch das passende Netzteil und im Angebot gibt es den Smart Button dazu. Der kostet regulär 20 Euro, ist vielseitiger als ein normaler Dimmschalter und lässt sich dank Magnet auch an allen möglichen Stellen anbringen.

Das Angebot gilt ab sofort und vorerst bis zum 3. Dezember exklusiv im Online-Shop von Philips Hue. Die Iris-Lampen gibt es auch in klassischem Schwarz oder Weiß – diese sind bei Philips Hue selbst allerdings nicht extra reduziert.