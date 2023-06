Philips-Akkusauger heftig reduziert: Hier kommst du jetzt richtig günstig dran

Dass dir ein Akkusauger den Hausputz deutlich erleichtert, sollte selbsterklärend sein. Du bist bei der Reinigung von Raum zu Raum, Treppenstufen und der Decke nicht nur viel flexibler, als mit einem kabelgebundenen Staubsauger. Einen Akkusauger – wie den Philips SpeedPro – kannst du auch für die Reinigung von Polstern oder des PKW-Innenraums im Nu in einen Handstaubsauger verwandeln. Bei MediaMarkt bekommst du den praktischen Helfer jetzt für 199 statt rund 330 Euro und damit 39 Prozent günstiger.

Philips SpeedPro: Das kann der Akkusauger alles

Der Akkusauger Philips SpeedPro ist sowohl als Stiel- als auch als Handstaubsauger einsetzbar. So reinigst du mit seiner Hilfe nicht nur Hart- und Teppichböden mit Leichtigkeit, sondern ebenfalls schwer zugängliche Ecken oder Regalfächer. Auch im Test hat uns die hohe Flexibilität des Philips-Saugers überzeugt. Denn sämtliches Zubehör sowie die Bodendüse lassen sich sowohl am Handstück als auch am Saugrohr befestigen. Dadurch geht das Staubsaugen von Treppen und Möbeln noch einfacher von der Hand.

Dazu ist die Bodendüse mit LED-Leuchten ausgestattet, die Staub und Schmutz ebenso in dunklen Bereichen sichtbar machen. Der verbaute Akku bietet dabei eine lange Laufzeit von bis zu 40 Minuten. So sind auch größere Haushalte mit einer Aufladung gereinigt. Bei besonders verschmutzten Stellen hilft der Turbomodus mit noch mehr Power – dann sinkt jedoch die Betriebsdauer etwas. In den Karton packt der Hersteller neben dem kabellosen Stielsauger noch eine motorisierte Mini-Turbo-Saugbürste – die auch tiefsitzenden Staub aus Polstern herausholt – sowie eine Fugendüse. In der mitgelieferten Wandhalterung lässt sich der Akkusauger darüber hinaus platzsparend verstauen.

Der Deal im Kurz-Check

Werfen wir einen Blick auf den Preis des Philips SpeedPro. Bei MediaMarkt ist er derzeit 39 Prozent reduziert und daher für 199 statt 329,99 Euro (UVP) erhältlich. Das ist bereits ein ziemlich guter Preis für den Akkusauger, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt (siehe unten). Günstiger verkauft nämlich niemand den kabellosen Philips-Sauger. Weitere 10 Prozent Rabatt sicherst du dir nun aber, wenn du dir die MediaMarkt App herunterlädst und das Produkt hierüber kaufst.

