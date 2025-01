Wer viel am Computer arbeitet, weiß, wie wichtig ein guter Bildschirm ist. Und auch ein zweiter Monitor kann zum Game-Changer werden. Du hast die Möglichkeit, Inhalte zu verteilen und arbeitest so einfach übersichtlicher. Wenn du aus dem Homeoffice tätig bist und noch nach einem passenden Erst- oder Zweit-Modell suchst, liefert Amazon jetzt ein echt gutes Angebot zu einem Monitor von Samsung. Dabei eignet sich der Monitor nicht nur zum Arbeiten, sondern auch für eine Gaming-Session im Feierabend. Wir stellen dir das Ganze jetzt einmal genauer vor.

Das kann der Monitor von Samsung

Der Essential Monitor S3 (S36GD) ist ein Modell aus dem Jahr 2024. Ein curved VA-Panel mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz lässt dich dabei komplett in deine Arbeit (oder Spiele) eintauchen, sodass du fokussiert bleibst. Die Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ist für die Größe von 24 Zoll vollkommen ausreichend. Um all deine Inhalte schön flüssig und ohne Ruckler darzustellen, verfügt der Monitor über eine Reaktionszeit von 4 ms. Für Konnektivität sorgt ein HDMI- ein D-Sub und ein Kopfhörer-Anschluss. Ein Blaulichtfilter und eine Technologie, die Bildschirmflackern eliminieren soll, runden den Monitor von Samsung ab.

Normalerweise müsstest du für diesen Monitor 99,99 Euro zahlen. Jetzt streicht Amazon 22 Prozent vom Preis, sodass nur noch 77,99 Euro fällig sind. Um dir zu verdeutlichen, wie stark dieses Angebot ist, werfen wir gemeinsam einen Blick auf den Preisverlauf. Amazon liefert dir für 77,99 Euro jetzt gerade nicht nur den besten, sondern sogar den niedrigsten Preis im ganzen Netz. Andere Anbieter sind hier um einiges teurer als der Versandriese.

Lohnt sich das Angebot?

Alles in allem eignet sich dieser Samsung-Monitor also sowohl für die gängigen Homeoffice-Anwendungen als auch zum Gaming. Für den aktuellen Preis machst du hier garantiert nichts falsch. Wenn du jedoch überwiegend Spiele spielst, in denen eine niedrige Latenz entscheidend ist, solltest du vielleicht doch lieber zu einem speziellen Gaming-Monitor greifen.