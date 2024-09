Diese Tefal Heißluftfritteuse ist riesig & jetzt über 50 Prozent günstiger

Du kochst nicht gerne? Diese Heißluftfritteuse von Tefal könnte die Lösung deiner Probleme sein. Mit ihr kannst du ganz easy knusprige und gesunde Gerichte zubereiten. Aber auch Hobbyköchen ist sie bei vielen Gerichten eine echte Hilfe. Das Beste daran: Aktuell bekommst du sie für um die Hälfte billiger als die eigentliche UVP. Wie viel du nun für sie zahlen musst und was das gute Stück alles kann, erfährst du jetzt.

Die Tefal Dual Easy Fry & Grill Heißluftfritteuse

Wie der Name schon verrät, verfügt die Fritteuse über zwei separate Schubladen. Insgesamt hat sie so ein Fassungsvermögen von 8,3 Litern. Aufgeteilt in ein Fach mit 5,2 Litern und eines mit 3,1 Litern. Du kannst also Hauptspeise und Beilage direkt gleichzeitig zubereiten. Dabei stehen dir acht voreingestellte Programme zur Auswahl, die du für jede Schublade individuell einstellen kannst. Während diese laufen, musst du nichts weiter tun außer warten, dass die Zeit vergeht. Die Fritteuse soll auf den Punkt genau jede Speise richtig zubereiten, ohne dass eine Überwachung nötig wäre.

Die SYNCH-Funktion stimmt die Garzeiten der beiden Fächer aufeinander ab, sodass beide Gerichte gleichzeitig fertig werden. Du kannst die Temperatur und Garzeit natürlich auch manuell einstellen. Die Fritteuse wird zwischen 40 und 200 Grad warm und lässt sich über Touch bedienen.

Das Tefal-Schnäppchen gart und backt nicht nur, auf Wunsch grillt sie dir auch dein Fleisch oder dein Gemüse. Passend dazu packt dir der Hersteller auch eine Burger-Presse mit ins Paket, sodass du einen auf den Punkt gegrillten Burger genießen kannst. Nach dem Kochen lässt du die Gittereinsätze und die Schubladen einfach von der Spülmaschine reinigen.

Das kostet dich der Frittier-Spaß

Die Preisempfehlung von Tefal liegt hier bei 349,99 Euro. Otto gönnt dir aber noch bis zum Ende des Monats einen saftigen Rabatt von 54 Prozent. Für nur 159,90 Euro gehört die Fritteuse jetzt dir. Der Preisvergleich zeigt uns dabei, dass du das Gerät aktuell nirgendwo billiger bekommst.

Vor allem, wenn du im Kochen nicht so talentiert bist und dir oft die Ideen fehlen, können diese 159,90 Euro eine Investition in einen echten Gamechanger sein. Die Fritteuse kommt mit einer Rezept-App, die dir tägliche Inspiration für schnelle und gesunde Gerichte liefert. Dabei musst du die Zutaten nur vorbereiten, den Rest erledigt dann die Heißluftfritteuse für dich. Einfacher geht es kaum, oder?