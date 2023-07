Perfekt für den Urlaub: Amazon schenkt dir umfangreiches Kindle-Abo

Bereits bevor es am 11. Juli offiziell mit dem Prime Day losgeht, haut Amazon einige coole Angebote raus. Nachdem zuletzt schon ein kostenloses Probeabo für Music Unlimited für unbegrenzten Musikspaß gesorgt hatte, gibt es jetzt auch für alle Leseratten einen tollen Gratis-Deal. So kannst du dir als Prime Kunde nämlich drei Monate Kindle Unlimited komplett kostenfrei schnappen. Ein tolles Angebot, was sich etwa perfekt für ein paar erholsame Lesestunden im Urlaub lohnt.

Unbegrenzt eBooks lesen: Was ist Kindle Unlimited?

Egal, ob für den nächsten Urlaub, ein paar sonnige Stunden auf dem Balkon oder auch fürs Pendeln auf dem Weg zur Arbeit – mit diesem Gratis-Deal holst du dir ausreichend Lesestoff – und das völlig kostenfrei! Bei Amazon kannst du dir als Prime-Kunde bis zum 12. Juli nämlich gleich drei Gratismonate für Kindle Unlimited sichern. Hierbei handelt es sich um einen ersten Vorgeschmack auf den bevorstehenden Prime Day am 11. und 12. Juli. Bist du kein Prime-Kunde – und warst es auch noch nie – kannst du Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen.

Doch was ist Kindle Unlimited überhaupt? Der Abo-Dienst bietet dir unbegrenzten Zugriff auf Millionen von eBooks und stellt dadurch ein tolles Angebot für alle Bücherwürmer dar. Hinzu kommen außerdem noch ausgewählte eMagazin Abos, beispielsweise für das Promi-Magazin „InTouch“. Und selbst wenn du gerade keine Lust aufs Lesen hast, bietet dir Kindle Unlimited mit tausenden Hörbüchern eine coole Alternative. Das Besondere: Du brauchst für das Lese-Abo nicht einmal einen eBook-Reader. Über die Kindle Lese App hast du auch auf deinem Smartphone, Tablet oder sogar deinem Computer Zugriff auf die Riesen-Auswahl. Die App ist dabei sowohl für iOS– als auch Android-Geräte erhältlich.

Kindle Unlimited: Riesen-Auswahl an gratis eBooks & eMagazins

3 Monate kostenfrei testen: So funktioniert das Gratis-Abo

Alle Prime-Mitglieder können sich bis zum 12. Juli ganze drei Monate Kindle Unlimited gratis sichern. Über diesen Zeitraum sparst du so satte 35,25 Euro. Anschließend wandelt sich das Gratis-Abo jedoch automatisch in eine kostenpflichtige Version um, wodurch monatlich 11,75 Euro anfallen. Du kannst das Abo aber natürlich jederzeit kündigen – etwa auch direkt, nachdem du dir die Gratismonate gesichert hast. So holst du dir ein wirklich tolles eBook-Sortiment drei Monate lang völlig kostenfrei.

Auch ohne Abo: Zahlreiche eBooks ab 99 Cent

Du bist kein Prime-Kunde, brauchst aber trotzdem neuen Lesestoff? Dann schau dir doch mal die aktuellen E-Book-Deals bei Amazon an. Hier gibt’s täglich neue Bücher ab 99 Cent im Angebot. Aktuell kommst du so etwa zum Schnäppchen-Preis an „Bernsteintränen“ von der deutschen Autorin Izabelle Jardin. Ein Blick auf die Aktionsseite zu den E-Books lohnt sich also definitiv.

Für noch mehr Komfort beim Lesen kann sich natürlich ebenfalls ein passender eBook-Reader lohnen. Die Kindle-Geräte von Amazon kosten aktuell etwa rund 100 Euro, sollten zum Prime Day am 11. und 12. Juli aber sicherlich auch wieder günstiger erhältlich sein. Um von den Gratismonaten oder den bevorstehenden Deals am Prime Day profitieren zu können, musst du jedoch eine Prime Mitgliedschaft besitzen. Glücklicherweise können sich Neukunden aktuell Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos sichern – eine perfekte Vorbereitung auf die Prime Days.