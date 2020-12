Prepaid-Tarife bei Penny: Satte 70 Prozent Rabatt auf alle Starter-Pakete

Wer schon lange ein Auge auf eines der Prepaid-Starter-Pakete von Penny geworfen hat, dem bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit Geld zu sparen. Denn sämtliche Starter-Pakete können derzeit mit einem kurzfristigen Rabatt in Höhe von 70 Prozent erworben. Konkret reduzierte Penny den Kaufpreis von ursprünglich 9,95 Euro auf nun 2,99 Euro. Das macht ein Ersparnis von 6,96 Euro. Die Welt ist es zwar nicht, aber ohne einen Cent ist auch eine Million Euro bekanntlich keine Million. Doch die Sache hat einen Haken.

Keine kostenfreie Lieferung

Wer sich das Angebot über die Penny-Kartenwelt sichern möchte, muss mit einem großen Nachteil rechnen. Denn zusätzlich zu dem Kaufpreis von 2,99 Euro fallen hier weiterhin die Versandkosten in Höhe von 4 Euro an. Der Besuch einer Penny-Filiale ist also deutlich sinnvoller.

Was das Startguthaben, die monatlichen Kosten und die Leistungen angeht: Diese variieren je nach gewähltem Starter-Pakete. So beträgt das Startguthaben im Tarif „Prepaid Smart Max“ beispielsweise satte 20 Euro, während der Tarif „Prepaid Easy“ nur 5 Euro Startguthaben enthält. Das inkludierte Datenvolumen umfasst derweil zwischen 1 und 7 GB. Doch das Netz ist jeweils dasselbe: Da das Angebot von der Telekom-Tochter Congstar realisiert wird, surfen Nutzer jeweils im Netz der Deutschen Telekom. Und der LTE-Übertragungsstandard ist ebenfalls stets inklusive – obgleich nur mit einer Geschwindigkeit von maximal 25 Mbit/s.

Der Ablauf

Sobald du die Penny Mobile Prepaid-Karte in den Händen hältst, kann es auch schon losgehen. Zur Aktivierung der SIM-Karte musst du die folgende Penny-Seite, besuchen und dort eines der vorgeschlagenen Legitimationsverfahren wählen. Ist das erledigt, bist du auch schon fertig. Mehr Details zum Verfahren sowie andere hilfreiche Infos findest du auf der Penny-Erklärseite.

Die Aktion läuft ab sofort und bis zum Jahresende – also bis zum 31. Dezember. Zusätzlich zu den 70 Prozent wird an der Kasse zudem auch noch der Steuer-Rabatt abgezogen. Doch diese Zusatz-Ersparnis hält sich natürlich in Grenzen.