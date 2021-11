pCloud: 2 Terabyte Online-Speicher im Lifetime-Abo 75 Prozent günstiger

Fotos, Videos und Textdokumente – mit der Zeit sammeln sich immer mehr Dateien auf unseren PCs und Smartphones an. Zeit, den Datenschatz auf einem Cloud-Server zu sichern. Am Black Friday ist die Lifetime-Lizenz von pCloud mit 2 Terabyte Speicherplatz um 75 Prozent günstiger. Hier zahlst du nur 245 statt regulär 980 Euro. Damit machst du ein echtes Schnäppchen, denn das ist der günstigste Preis des Jahres bei der schweizerischen Cloud-Speicherplattform, die sich sonst eher selten an solchen „Rekord-Schnäppchen“ beteiligt. Da der Anbieter ohne Übersee-Tricks und Ähnliches arbeitet, sind deine Daten hier DSGVO-konform und sicher gespeichert.

pCloud ist eine besonders sichere Cloud-Speicherplattform, die sich sowohl privat als auch beruflich nutzen lässt. Die Nutzerzahlen sprechen für sich: So nutzen mehr als 14 Millionen Menschen weltweit den Speicherdienst.

Was pCloud so sicher macht? Beim Transfer von Daten zwischen deinem Gerät und den pCloud-Servern kommt eine TLS/SSL-Verschlüsselung zum Einsatz. Auch auf den Servern werden die Daten verschlüsselt gespeichert. Darüber hinaus nutzt der Cloud-Speicherdienst Rechenzentren, die höchste Sicherheitsvorgaben erfüllen.

Der schweizerische Cloud-Dienst ermöglicht dir den Zugang auf deine Daten von allen möglichen Geräten. Du kannst über den Browser, ein virtuelles Laufwerk auf dem PC oder dein Mobilgerät per App zugreifen. Dadurch bist du maximal flexibel und hast deine Dateien sozusagen überall mit dabei.

Hierbei außerdem möglich: die automatische Backup-Funktion fürs Smartphone. Damit werden deine Fotos und Videos automatisch gesichert und du musst dich nicht mehr um Datenverlust sorgen. Auch ein Gerätewechsel wird damit erleichtert.

Bei pCloud hast du all deine Dateien stets übersichtlich im Blick. So kannst du – wie auch beim Windows-Explorer – über ein Suchfeld direkt die jeweilige Datei oder den Ordner finden. Oder: die Dateien nach Format filtern und so schnell ausfindig machen. Weiterhin praktisch ist die Filesharing-Funktion. Hiermit kannst du deine Dateien unkompliziert mit deinen Kollegen oder Freunden teilen. Dazu schickst du lediglich einen Link weiter und der Empfänger kann darüber die jeweilige Datei herunterladen beziehungsweise den entsprechenden freigegebenen Ordner einsehen. Eine eigene pCloud-Lizenz benötigt der Rezipient des freigegebenen Links dafür nicht.

Zu Black Friday sparst du viel Geld – auch langfristig

Diese Vielzahl an Vorteilen bekommst du im Black-Friday-Angebot für nur 245 Euro – und kannst 2 Terabyte Speicherplatz bei pCloud ein Leben lang nutzen. Verglichen mit anderen Cloud-Speicherplattformen ist das Angebot besonders attraktiv. Denn: bei den gängigen Cloud-Speicherdiensten, etwa von Google und Apple, zahlst du knapp 10 Euro im Monat für 2 Terabyte. Hier lohnt sich pCloud bereits ab dem dritten Jahr. Denn bei einem der anderen Anbieter würdest du über einen Zeitraum von drei Jahren bereits 360 Euro statt 245 Euro zahlen. Und mit jedem weiteren Jahr Nutzung lohnt es sich mehr. Willst du also eine wirklich langfristige Lösung, lohnt sich der Umstieg auf eine solche Lifetime-Lizenz. Reichen dir 2 Terabyte nicht aus, kannst du selbstverständlich auch weitere Abo-Modelle und Speichergrößen buchen. Außerdem bietet pCloud wie die meisten Anbieter alternativ auch jährlich bezahlte Speicher-Abos an.