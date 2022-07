Bis zu 83 Prozent Rabatt auf EA-Spiele: Amazon verschleudert Battlefield und weitere Blockbuster

Derzeit hat Amazon einige spannende PC-Spiele teils stark reduziert im Angebot. Darunter noch recht aktuelle Blockbuster wie „Madden NFL 22“ sowie die Klassiker „Battlefield 4“ oder „Star Wars: Battlefront 2“ für je unter 10 Euro (die ganze Liste findest du weiter unten im Artikel). Einige der Sale-Spiele sind EA-Originals – und unsere Geheimtipp-Auswahl hat eines gemeinsam: Alle drei Games sind fantasievoll gestaltet und garantieren eine ganze Menge Spielspaß.

It Takes Two: Beliebtes Koop-PC-Spiel für 15,99 Euro

Aktuell 60 Prozent reduziert ist bei Amazon das liebevoll gestaltete Koop-PC-Spiel „It Takes Two“. Hierbei spielt man das Ehepaar Cody und May. Die beiden haben eine kleine Tochter, die von tiefer Trauer überwältigt wird, als sie erfährt, dass sich ihre Eltern trennen wollen. Die Tränen der kleinen Rosie tropfen auf zwei Puppen, die anschließend zu Leben erwecken – denn sie haben sich auf magische Weise in ihre Eltern verwandelt. Das Plattformer-Game spielst du im Splitscreen oder Online mit Freunden. Ihr erkundet die fabelhafte Welt und müsst euch diversen Herausforderungen stellen. Dabei begegnen euch immer wieder wundersame Charaktere und spaßige Abenteuer. Jede Szene ist dabei einzigartig designt und sorgt dadurch für viel Abwechslung. Währenddessen versuchen Cody und May in einer herzlichen und aberwitzigen Geschichte wieder näher zueinander zu finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das detailreiche und fantasievolle Spiel ist als PC-Code für 15,99 Euro erhältlich und damit um 60 Prozent günstiger im Vergleich zum regulären Preis (39,99 Euro). Es wurde mehrfach zum Spiel des Jahres ausgezeichnet und gilt als ein tolles, familienfreundliches Spiele-Abenteuer.

→ Jetzt bei Amazon kaufen!

Lost in Random: Entdecke das wundersame Königreich von Random

Ebenfalls heruntergesetzt ist das ideenreiche Action-Adventure-Game „Lost in Random“. Hierbei handelt es sich um einen EA-Originals-Titel mit viel Liebe zum Detail und einer einzigartig gestalteten Welt: dem Königreich von Random. Diese Welt wird von einer finsteren Königin regiert, die über das Schicksal der Bürger mit einem Würfel entscheidet. Am 12. Geburtstag eines jeden Kindes lässt sie den Würfel rollen und entscheidet damit, in welchem der sechs Territorien von Random das Kind für den Rest seines Lebens verbringen soll. Würfelt sie eine Eins, wird das Kind in eine Welt lauter Not und Elend geschickt. Bei einer sechs darf es im düsteren Palast der Königin leben und dort ein luxuriöses Leben verbringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Du entdeckst in dem PC-Spiel die düsteren Gassen von Random, lernst die schaurig-märchenhaften Charaktere kennen und kämpfst dich durch die schauderhafte Welt. Das 2021 veröffentlichte Spiel ist aktuell für den PC 26 Prozent reduziert und kostet somit noch 14,99 Euro. Du bekommst es bei Amazon als Download-Code für die Spiele-Plattform Origin.

Unravel: Putziger Garnknäuel-Puzzler mit tiefgründiger Story

Unser dritter Geheimtipp ist Unravel. In diesem PC-Spiel schlüpfst du in die Rolle von Yarny – einen drolligen Charakter, der aus einem Garnfaden geformt ist. Hierbei läufst und springst du durch eine wunderschön gestaltete Welt, die der Natur Nordskandinaviens nachempfunden ist. In den fantastischen Levels löst du verschiedene Rätsel und nimmst dabei immer wieder deinen Garnfaden zur Hilfe. So entstehen spaßige und teils knifflige Puzzles, durch die du dich Stück für Stück hindurchspielst. Und auch die Geschichte, die in Unravel erzählt wird, soll mitreißend sein.

Unravel – Yarny balanciert auf seinem Garnfaden

Das wundersame PC-Spiel Unravel erreicht beim Bewertungsportal metacritic eine hohe Wertung von 81/100 Punkten. Aktuell und nur noch für kurze Zeit bekommst du das liebevoll gestaltete Game 50 Prozent günstiger für nur 9,99 Euro.

Aber auch weitere PC-Spiele sind derzeit bei Amazon teils stark reduziert: