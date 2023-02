Passend zum neuen Galaxy S23: Magnetischer Smartphone-Schutz mit Qualitäts-Case von Pitaka

Ein gutes Case ist bei Smartphones eigentlich schon fast genauso wichtig wie das Handy selbst. Wenn du dein neues Samsung Galaxy S23 oder S23 Ultra ordentlich schützen möchtest, solltest du einen Blick auf die magnetischen Hüllen von Pitaka werfen. Diese punkten nämlich nicht nur mit einem äußerst coolen Design, sondern bieten dir auch einige sinnvolle Funktionen.

Tolles Design mit vielen Vorteilen: Magnetisches Case für Galaxy S23 Reihe

Doch was macht die Schutzhüllen von Pitaka so besonders? Immerhin liegt der Preis für die S23 MagEZ Cases bei 74,99 Euro. Dafür wird dir aber auch bedeutend mehr als nur eine simple Schutzhülle geboten. Die magnetischen Hüllen für die Samsung Galaxy S23 Reihe bestechen auf den ersten Blick vor allem durch das besondere Design. Die 600D-Aramidfasern sorgen für einen wirklich einzigartigen Look – egal, ob im simplen Schwarz/Grau, oder bei den Fusion-Weaving-Looks Rhapsodie und Ouvertüre. Gleichzeitig sorgen die hochwertigen Aramidfasern aber auch für einen ordentlichen Schutz gegen die übliche Abnutzung. Besonders cool ist dabei die rutschfeste 3D-Textur der Fasern, die im Alltag für ein besseres Handling sorgt. Trotzdem kommt die Hülle lediglich auf eine Dicke von 0,95 mm sowie ein Maximalgewicht von 22,5 g. Laut Pitaka ist es damit das dünnste und leichteste Case mit MagSafe für das Galaxy S23.

Womit wir auch schon bei MagSafe sind. Denn im Case ist ein spezieller Magnet verbaut, der eine sichere und mühelose Befestigung gewährleistet. Dieser soll die gleiche Kraft besitzen wie die Magnete der bekannten Apple MagSafe-Cases. Zudem ist die Hülle unter anderem kompatibel mit dem MagEZ Slider und dem MagEZ Car Mount Pro von Pitaka. Gleichzeitig sorgt das dünne Design übrigens ebenfalls dafür, dass kabelloses Laden nicht gestört wird. Zudem sind die Aussparungen genau so positioniert, damit du einen einfachen Zugriff auf alle Tasten des S23 hast. Einen erhöhten Kameraschutzring für einen besseren Sitz und Schutz besitzt das Case ebenfalls.

Hochwertige magnetische Hülle für 74,99 Euro

Sowohl bei Amazon als auch auf der Website von Pitaka Germany kommst du momentan für 74,99 Euro an die magnetischen Cases für die Galaxy S23 Reihe. Jedoch lassen sich auf den beiden Seiten verschiedene Rabatte sichern. So kannst du bei Amazon etwa momentan fünf Prozent sparen, wenn du dir zusätzlich ein weiteres passendes Pitaka-Produkt zulegst. Dazu gehört etwa eine MagSafe Autohalterung mit Ladefunktion oder ein magnetisches, drahtloses Ladegerät. Bei Pitaka selbst bekommst du hingegen zehn Prozent Rabatt auf deine erste Bestellung, wodurch du für das Samsung Galaxy 23 Case nur noch rund 67,49 Euro zahlst.

