Egal, ob die PlayStation 5, eine neue Xbox oder Nintendo Switch – an Weihnachten wurden deutschlandweit sicherlich auch dieses Jahr wieder viele Konsolen verschenkt. Insbesondere der Nachwuchs freut sich enorm über eine solche Überraschung. Doch „nur“ mit der Konsole ist es langfristig natürlich nicht getan, immerhin braucht man auch coole Spiele zum Zocken.

Wer sich deshalb direkt neue Games für seine Konsole kaufen möchte oder bereits nach passenden Geschenken für einen naheliegenden Geburtstag sucht, wird jetzt bei MediaMarkt fündig. Hier sind nämlich Videospiele für alle drei Konsolen günstiger zu haben. Mit dabei ist unter anderem auch ein Mario-Spiel sowie einige Ubisoft-Highlights.

Mit Mario und Co. – Unsere Game-Highlights für die Switch

Eins vorweg: Die Spiele-Angebote bei MediaMarkt gelten nur noch bis zum 30. Dezember (8:59 Uhr), sonderlich viel Zeit bleibt also nicht mehr. Wer sich deshalb am liebsten selbst fix durch die verschiedenen Games klicken möchte, findet hier alle Angebote auf einen Blick. Wir stellen dir hingegen unsere persönlichen Highlights kurz genauer vor.

Den Anfang machen Spiele für die Nintendo Switch und hier stechen für uns vor allem drei Angebote hervor. Allen voran – wie könnte es bei einer Nintendo-Konsole anders sein – ein Mario-Spiel. „Mario + Rabbids Sparks of Hope“ bietet mit seinen rundenbasierten (und kinderfreundlichen) Kämpfen viel Raum zum Taktieren und ist ein Spaß für Groß und Klein. Bei MediaMarkt kostet dich das Spiel nur 14,99 Euro.

→ Mario + Rabbids Sparks of Hope für 14,99 Euro

Wer hingegen auf Farm-Spiele wie „Stardew Valley“ steht, sollte unbedingt mal bei „Fae Farm“ vorbeischauen. Wir konnten das Game bereits selbst testen und waren durchaus begeistert vom spaßigen Gameplay. Als Kritikpunkt nannten wir hingegen den recht hohen Preis, welcher derzeit aber immerhin halbiert wird. Du zahlst somit noch 29,99 Euro.

→ Fae Farm für 29,99 Euro

Und zum Abschluss der Switch-Empfehlungen wird das Tanzbein geschwungen – und zwar bei „Just Dance 2025“. Der Name ist hier Programm, denn du tanzt dich bei dem Spiel durch aktuelle Chart-Hits genauso wie durch Klassiker – wodurch Eltern durchaus auch mit ihren Kindern gemeinsam Spaß haben können. Auch hier stehen momentan 29,99 Euro auf dem Preisschild. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass du hier keine CD, sondern einen Download-Code bekommst.

→ Just Dance 2025 für 29,99 Euro

Auch PlayStation- und Xbox-Besitzer können sparen – Unter anderem mit Assassin’s Creed

Bei dir steht keine Switch, sondern eine PlayStation- oder Xbox-Konsole im Wohn- bzw. Kinderzimmer? Dann kannst du bei MediaMarkt insbesondere mit Blick auf einige Ubisoft-Games gewaltig sparen. So kostet das neueste Assassin’s Creed – AC Mirage – jetzt nur noch 19,99 Euro.

Mein persönlicher Tipp ist hingegen „Prince of Persia: The Lost Crown“ für 19,99 Euro (PS5, PS4, Xbox oder Switch), während alle Rennspiel-Fans sicherlich Interesse an „The Crew Motorfest“ für 19,99 Euro (PS5, PS4, Xbox) haben werden. Und wer einfach nicht genug von James Camerons „Avatar“ bekommen kann, der darf mit „Frontiers of Pandora“ nun selbst in die wirklich atemberaubende Welt eintauchen. Hier zahlst du bei MediaMarkt aktuell 29,99 Euro für die PS5– oder Xbox-Version.

Zu guter Letzt haben wir noch zwei richtige Schnäppchen für dich. Vor allem für den Nachwuchs sicherlich ein Hit ist „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ für 12,99 Euro auf der PS5. Hier kann man sich in bekannter Super Smash Bros. Manier mit beliebten Nickelodeon-Charakteren wie SpongeBob, Danny Phantom und Co. messen. Mit „Clash: Artifacts of Chaos“ bekommst du außerdem ein PS5-Adventure schon für unter 10 Euro.

Konsolen und Zubehör ebenfalls im Angebot

Ist bei den Games nichts für dich dabei? Kein Problem! MediaMarkt verkauft auch Konsolen und weiteres Gaming-Zubehör aktuell günstiger. Einen Überblick über alle Gaming-Angebote bei MediaMarkt findest du auf dieser Aktionsseite. Ein Blick lohnt sich in jedem Fall. Doch aufgepasst: Die aktuellen Gaming-Deals gelten nur noch bis zum 30. Dezember.