Over-Ears mit ANC für knapp 60 Euro sichern: Anker verschenkt wieder Gutscheine

Mit unauffälligen Rabatt-Coupons auf den Produktseiten lässt sich bei Amazon öfters zusätzlich sparen. Die jeweiligen Produkte können bereits vorab reduziert sein und mit aktiviertem Coupon staubst du dann noch einen Extra-Rabatt ab. Die aktuellen Gutscheine sind gültig bis zum 23. Oktober und machen aus den Kopfhörern und Bluetooth-Boxen der Firma Anker mit dem Label Soundcore allesamt Bestpreis-Angebote. Du aktivierst die Rabatte mit dem kleinen Häkchen unterhalb des jeweiligen Produktpreises.

Soundcore Life P2 Mini: Bluetooth-Kopfhörer mit top Preis-Leistungs-Verhältnis 20 Prozent günstiger

In-Ear-Kopfhörer sind für die meisten unverzichtbar: Zu praktisch sind die kleinen Stöpsel für unterwegs und beim Sport. Jetzt gibt’s die kabellosen Soundcore by Anker Life P2 Mini mit Rabattgutschein 20 Prozent günstiger. So kosten die Preis-Leistungs-Gewinner (in Schwarz) statt 39,99 Euro nur noch rund 32 Euro und werden somit zum echten Preistipp. Die Kopfhörer schneiden bei Amazon mit 4,5 Sternen und 12.766 Bewertungen durchweg positiv ab – und das mit gutem Grund. Denn zu diesem Preis bieten sie einen verdammt guten Klang mit kräftigen Bässen.

Ich selbst habe die Ohrhörer täglich im Gebrauch und möchte sie nicht mehr missen. Die kleinen Kopfhörer sind unscheinbar sowie leicht und angenehm zu tragen. Sie bieten eigenständig bereits eine lange Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden und in Verbindung mit dem Ladecase kommst du sogar auf insgesamt 32 Stunden. Auf ANC musst du bei den Life P2 Mini zwar verzichten, aber die Ohrhörer schließen auch so sehr gut ab. Dafür funken sie mit Bluetooth 5.2 und sorgen so für eine stabile Verbindung.

Over-Ears mit ANC für 63 Euro: Bis zu 60 Stunden Laufzeit und 20 Prozent Rabatt

Falls du dir für die kalte Jahreszeit lieber Over-Ear-Kopfhörer mit ANC zulegen möchtest, kannst du gerade bei den Soundcore by Anker Life Q30 Bluetooth-Kopfhörern ganz schön sparen. Denn auch hier gibt’s jetzt 20 Prozent Rabatt, wodurch der Preis nach Gutschein-Aktivierung von 79,59 Euro auf 63,67 Euro rutscht. Die Bewertungen der Ohrhörer sind mit 4,5 Sternen ähnlich gut, wie bei ihrem kleinen Bruder und bieten Geräuschunterdrückung (ANC) für kleines Geld.

Sie sind ebenfalls kabellos und bieten bis zu 40 Stunden Musikgenuss im Akkubetrieb mit eingeschaltetem ANC und sogar 60 Stunden ohne ANC. Nach nur fünf Minuten an der Steckdose sollen sie wieder vier Stunden Musikwiedergabe ermöglichen.

Per Klick kannst du hier den unscheinbaren Rabatt aktivieren.

Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Klang für kleines Geld – hier gibt’s bis zu 20 Euro Rabatt

Guten Klang, den du mit anderen teilen kannst, bringst du mit dem Soundcore Motion+ Bluetooth-Lautsprecher in deine Wohnung. Der kostet normalerweise 104,99 Euro – jetzt kannst du ihn aber mit aktiviertem Rabattgutschein nochmal 20 Euro günstiger bekommen. Du zahlst also nur noch 84,99 Euro für die kabellose Bluetooth-Box, die rund ein Kilogramm wiegt. Sie soll ein intensives Klangprofil mit tiefem Bass bieten und ist nach IPX7 wassergeschützt. Einmal aufgeladen, kannst du darüber bis zu 12 Stunden kabellos deine Musik genießen.

Solls etwas preiswerter und kompakter sein? Dann könnte der Anker SoundCore 2 Bluetooth-Lautsprecher eine gute Alternative sein. Den gibt’s regulär für 39,99 Euro – mit aktiviertem Rabatt-Coupon ziehst du aber noch einmal 5 Euro von der Rechnung ab und zahlst somit nur noch 34,99 Euro. Die Bluetooth-Box wurde mit über 93.000 Bewertungen und 4,5 Sternen ebenfalls durchweg positiv beurteilt und bietet ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem Gewicht von nur 360 Gramm lässt sie sich problemlos überall hin mitnehmen und ist ebenfalls nach IPX7 vor Wasser geschützt. Der Akku des Lautsprechers ermöglicht dir eine Musikwiedergabe von bis zu 24 Stunden und hält daher auch bei einem längeren Urlaubs-Trip oder bei einer Autofahrt ohne Probleme durch.