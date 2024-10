Strom zum Mitnehmen: Oukitel schmeißt Aggregate mit über 1.500 Euro Rabatt raus

Um für deine nächste Reise oder eine Notsituation als Backup immer genügend Strom parat zu haben, bietet der Hersteller Oukitel praktische Lösungen in Form von tragbaren Generatoren und Notstromaggregaten an. Dank der aktuellen Halloween-Aktion, welche noch bis zum 31. Oktober läuft, sicherst du dir die Geräte jetzt zum Top-Preis und staubst sogar noch einige Gratis-Extras ab. Die besten Deals der Aktion stellen wir dir hier vor.

Oukitel P2001 Plus – Powerstation mit Schnellladung

Die P2001 Plus Power Station kommt mit einer Energieleistung von 2.400 Watt, einer Batteriekapazität von 2.048 Wattstunden und bietet dir den Genuss von Non-Stop-Stromversorgung. Ist die Powerstation leer, kannst du sie außerdem innerhalb von nur einer Stunde um bis zu 80 Prozent aufladen, sodass sie schnell wieder einsatzbereit ist. Dies ist ideal für alle, die vor dem nächsten Ausflug gerne mal das Aufladen vergessen.

Wenn du die P2001 Plus Powerstation zu Hause benutzt und das Stromnetz ausfällt, wechselt das Aggregat innerhalb von zehn Millisekunden in den USV-Modus. Wichtige Dateien auf deinem Computer gehen also nicht verloren. Eigentlich verlangt Oukitel für die P2001 Plus 1.299 Euro. Dank des Halloween-Rabatts zahlst du jetzt aber nur 859 Euro und sparst dir ordentliche 440 Euro. On top gibt es noch eine Staubschutzhülle geschenkt.

Bis zu 16 Kilowattstunden Strom: Mit dem BP2000 Powerstation

Ebenfalls spannend ist die BP2000 Powerstation. Verbaut ist auch hier eine langlebige LiFePO4-Batterie mit einer Kapazität von 2.048 Wattstunden. Der integrierte Sinus-Wechselrichter sorgt für stabilen Wechselstrom mit einer maximalen Leistung von 2.200 Watt. Für wen das nicht genug Saft ist, der kann mit externen Batterien nachhelfen. Insgesamt kannst du sieben Stück der B2000-Erweiterungen anschließen, sodass dir eine riesige Menge (bis zu 16 Kilowattstunden) an Energie zur Verfügung steht. Wenn du deine Geräte über einen längeren Zeitraum autark betreiben möchtest, ist dies die perfekte Wahl für dich.

Das BP2000: Kompakt und leistungsstark

Preislich liegen wir hier eigentlich bei 1.799 Euro. Allerdings profitierst du momentan enorm von der Rabattaktion, denn Oukitel haut die BP2000 Power Station jetzt einfach für 999 Euro raus. Auch hier gibt es die Staubschutzhülle noch gratis dazu.

Sicherheit im Notfall: P5000 Home Battery Backup

Um für den Notfall bestens gerüstet zu sein, hat Oukitel die P5000 Power Station entwickelt. Hier kannst du eine enorme Batteriekapazität von 5.120 Wattstunden und eine Leistung von 2.220 Watt erwarten. Laut dem Hersteller kannst du dadurch beinahe alles mit Strom versorgen, was einen Stecker hat.

Auch hier ist eine langlebige Lithium-Eisenphosphat-Batterie verbaut, die bei regelmäßiger Verwendung eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren aufweisen soll. Das P5000 Aggregat ist mit Rädern und einem Teleskopgriff ausgestattet, sodass du es easy überall mit hinnehmen kannst. Dank des Halloween-Rabatts sparst du dir hier unglaubliche 1.700 Euro vom ursprünglichen Preis und zahlst jetzt nur noch 1.699 Euro. Ebenfalls cool: In Kombination mit den zwei Solarpanels PV400 zahlst du derzeit 2.599 Euro und sicherst dir mit Glück sogar noch eine Smartwatch zum Kauf dazu (auf 20 Stück limitiert).

Oukitel bietet dir momentan auch noch weitere tolle Kombiangebote an, wie die BP2000 Powerstation mit dem Solarpanel PV400. Hier zahlst du aktuell 1.399 Euro und sicherst dir – ebenfalls mit etwas Glück – ein passendes Solarkabel gleich mit dazu (auf 20 Stück limitiert). Schnell sein lohnt sich in jedem Fall, denn die Halloween-Aktion gilt nur noch bis zum 31. Oktober!