Otto schmeißt schickes E-Bike für unter 700 Euro raus

Egal, ob für den nächsten Rad-Trip mit Freunden, das tägliche Pendeln zur Arbeit oder einfach nur um umweltschonend in die Stadt zu kommen – mit dem Hitway BK3S E-Bike bist du in jedem Fall top ausgestattet und gerätst nicht ins Schwitzen. Das Pedelec mit 26-Zoll-Reifen ist bei Otto bis zum 4. Juli ganze 33 Prozent günstiger zu haben – und kostet so nur noch 674,99 Euro!

26 Zoll Reifen & und hydraulische Federgabel für angenehmes Fahren

Wer bisher noch kein E-Bike sein Eigen nennen konnte und möglichst günstig an ein Rad mit Fahrunterstützung kommen möchte, kann bei Otto aktuell ein echtes Schnäppchen machen. Hier kommst du nämlich bereits für 674,99 Euro an ein starkes Pedelec mit 26-Zoll-Reifen aus Aluminiumlegierung. Gemeinsam mit der hydraulischen Federgabel – welche für eine sanfte Dämpfung selbst auf unebenen Bergstraßen sorgt – wird dir bei dem motorisierten Rad so ein angenehmes Fahrgefühl geboten. Durch den verstellbaren Sitz bist du dabei ebenso komfortabel unterwegs.

Wichtig bei einem E-Bike ist aber natürlich die motorisierte Unterstützung beim täglichen Fahren. Hitway setzt hierfür auf einen 250-W-Motor samt zwei Fahrmodi. Dadurch bist du mit maximal 25 km/h flott unterwegs. Gleichzeitig steht dir aber auch ein Shimano 7-Gang-Getriebe zum selbst in die Pedale treten zur Verfügung.

Besonders wichtig: Die hellen Scheinwerfer und Rücklichter sowie das Scheibenbremssystem sorgen für sicheres Fahren und machen das E-Bike komplett StVZO-konform. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 120 kg.

So weit kommst du mit dem E-Bike

Damit dir bei der Fahrunterstützung nicht allzu schnell der Saft ausgeht, besitzt das Pedelec einen 36 V Akku. Dieser liefert dir im Unterstützungsmodus eine Reichweite von bis zu 75 km. Dies reicht in der Regel locker für den täglichen Weg zur Arbeit und sogar längere Rad-Trips aus. Der herausnehmbare Akku kann anschließend innerhalb von ca. sechs Stunden wieder vollständig aufgeladen werden – perfekt, um dein E-Bike auf der Arbeit oder über Nacht wieder mit ausreichend Power zu versorgen. Über das praktische LCD-Display hast du während der Fahrt übrigens alle wichtigen Informationen im Blick. So wird dir etwa deine aktuelle Geschwindigkeit und der verbleibende Batteriestand in Echtzeit angezeigt.

Über das praktische Display hast du während der Fahrt alle Infos im Blick

Neben den technischen Daten kann sich dabei aber natürlich auch der Preis absolut sehen lassen. Bei Otto gibt’s das E-Bike bis zum 4. Juli immerhin starke 33 Prozent billiger. Dadurch stehen anstelle von 999,99 Euro nur noch 674,99 Euro auf der Rechnung. Ein toller Einstiegspreis für alle Pedelec-Interessierten, die möglichst günstig an ein eigenes E-Bike kommen wollen.