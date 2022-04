Oster-Angebote-Aktion bei MediaMarkt: Das sind die Wahnsinns-Schnäppchen

Nachdem Amazon schon seit ein paar Tagen in Oster-Laune ist, springt nun auch MediaMarkt auf den Zug auf und nimmt – parallel zur Samsung-Mehrwertsteuer-Aktion – einige Oster-Angebote auf. Und die haben es durchaus in sich. Der Modus ist aus den Vorjahren bekannt. Zu jedem Aktionsprodukt gibt es ein weiteres Produkt gratis dazu oder um in es mit dem Händler selbst auszudrücken: Die Gratis-Zugabe wird ins Osternest dazugelegt. Wir haben einige Top-Angebote gefunden.

LG OLED mit HDMI 2.1: Großer Fernseher deutlich reduziert

Ein rundum gutes Angebot gibt es zu einem LG OLED-Fernseher. Der 65 Zoll große OLED65B19LA mit 4K-Auflösung, 120-Hertz-Bildschirm und zwei HDMI-2.1-Slots ist einerseits deutlich reduziert – von 2.699 Euro auf nun 1.444 Euro – und kommt andererseits mit einem vielseitigen Extra im Paket.

MediaMarkt legt hier nämlich kein Produkt, sondern einen 150-Euro-Gutschein bei. So kannst du dir das Artikel-Geschenk quasi selbst aussuchen und bist nicht festgelegt. Bei einem Fernseher dieser Art lohnt sich der Gutschein beispielsweise für eine passende Soundbar oder weiteres Zubehör, wie eine Wandhalterung oder Ähnliches.

Galaxy A53: Ganz neues Smartphone mit drei kombinierten Preisvorteilen

Dank der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion mit Samsung-Produkten ist das Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy A53, das erst seit Anfang April erhältlich ist, direkt im Preis gesenkt. Es kostet 368,91 Euro. Der Rabatt kommt durch die eine Aktion. Nun kannst du das Angebot mit zwei weiteren kombinieren.

Einmal die Oster-Aktion: Hierbei gibt es etwas gratis. In diesem Fall ist das das Original-Zubehör „Samsung S View Wallet Cover“, also eine Smartphone-Hülle mit transparentem Displayschutz und Fächern für Kreditkarten und weiteres, die sonst 40 Euro kostet.

Vorteil Nummer 3 zur Kombination sind indes Gratis-Kopfhörer, die es von Samsung selbst gibt. Im Rahmen der Marktstart-Aktion rund um das Handy kannst du dir die Galaxy Buds Live nach Erhalt des Smartphones in der Samsung-Members-App gratis anfordern. Voraussetzung: Du kaufst das Handy bis spätestens 18. April.

Weitere MediaMarkt-Deals und Oster-Aktionen im Überblick

Generell lohnt sich ein näherer Blick auf die Aktion. Teilweise gibt es praktisches Zubehör zum Hauptprodukt zum Nulltarif – etwa einen Zusatzakku zum Akku-Staubsauger oder einen Back-Einsatz für eine Heißluftfritteuse zu jener dazu. Manchmal sind die Kombis unterschiedlich, aber Hersteller-immanent, zum Beispiel beim Philips-Saugwischer, zu dem es eine elektrische Zahnbürste gratis gibt. Dann gibt es noch Kombinationen, die völlig aus der Luft gegriffen scheinen – etwa beim Gaming-Laptop, der mit einer Kaffeemaschine zusammengepackt wird. Und manchmal wirkt die Zugabe fast obsolet. Beispielsweise dort, wo es zum Sony-High-End-Kopfhörer (WH1000XM4 für 249 Euro) einen mittelklassigen dazu gibt.

Außerdem haben wir noch diese eingebetteten Aktionen und Sonder-Angebote in den MediaMarkt-Deals zu Ostern gefunden. Mit dabei sind X-kaufen-Y-bezahlen-Modi und einfache Rabatte sowie Ostergeschenke-Kombis nach der oben dargestellten Funktionsweise:

Neben dem klassischen MediaMarkt-Shop gibt es die Oster-Angebote auch im Tarif-Laden von MediaMarkt. Hier gibt es das neue Galaxy S21 FE beispielsweise mit Tarif für unter 30 Euro pro Monat – und eine Smartwatch gratis dazu. Ende der Aktion bei MediaMarkt ist am 20. April, also wenige Tage nach den Feiertagen.