Original PS5 Controller für 40 Euro?! Genialer Deal zum neuen Astro Bot Spiel

Kennst du schon Astro? Jeder PS5-Besitzer hat den Mario-Konkurrenten von Sony bereits im Gratis-Game „Astro’s Playroom“ kennenlernen dürfen – immerhin war das Spiel bei der Konsole direkt inklusive. Mit zahlreichen Sony-Anspielungen, einem spaßigen Jump ’n’ Run Gameplay für die ganze Familie sowie massenhaft Charme war das Spiel für mich persönlich direkt zum Start der Konsolengeneration ein echtes Highlight.

Und mit „Astro Bot“ hat der kleine Held jetzt sogar ein vollwertiges PS5-Spiel bekommen. MediaMarkt schnürt hierzu derzeit ein geniales Bundle mit einem PlayStation Controller, bei dem du wirklich eine Menge sparen kannst. Immerhin kostet dich der PS5 Controller so nur 40 Euro, während auch das brandneue Game von einem Rabatt profitiert. Wie das Angebot funktioniert und wie viel du hier im Detail sparst, zeigen wir dir jetzt.

So sicherst du dir einen PS5 Controller für 40 Euro & so rechnet sich der Deal

Schauen wir uns direkt mal an, wie du dir das Angebot überhaupt sicherst – denn dies ist durchaus etwas umständlich. Wer sich bei MediaMarkt auf die Produktseite des DualSense PS5 Controllers klickt, sieht hier nämlich zunächst ein Preisschild von 79,99 Euro – von „Astro Bot“ ist ebenfalls keine Spur zu finden. Wenn du jedoch ein klein wenig nach unten scrollst, kannst du das Schnäppchen unter „Empfohlene Kombinationen“ entdecken:

Hier sicherst du dir das Schnäppchen

Für 99,99 Euro bekommst du somit „Astro Bot“ plus einen PS5 Controller in der Farbe Weiß – das Bundle funktioniert leider nicht mit anderen Controller-Farben. Aber dennoch: Der Deal lohnt sich!

Während das brandneue PlayStation-Spiel eigentlich mit einem UVP von 69,99 Euro versehen ist, zahlst du hierfür im Netz momentan noch rund 63 Euro. Ein PS5 Controller in der Farbe Weiß kostet derzeit ebenfalls knapp 63 Euro. Für beides zusammen müsstest du also eigentlich über 125 Euro blechen – bei MediaMarkt fallen hingegen nur 99,99 Euro an – wohlgemerkt inklusive Versand. Dadurch sparst du bei dem Elektrohändler gewaltig und sicherst dir den Controller tatsächlich für nur 40 Euro zum Spiel dazu.

Wer also ohnehin Interesse an dem neuen PS5-exklusiven Game hat – und nebenbei auch einen Controller gebrauchen kann – macht hier ein echtes Schnäppchen. Ich bin ohnehin der Meinung, dass jeder Konsolen-Haushalt mehrere Controller haben sollte – sei es für spaßigen Couch-Koop oder als Ersatz, sobald der Akku leer geht.

„Astro Bot“ – Massig Hype um Sonys Mario-Ersatz

Was das Angebot hierbei wirklich spannend macht, ist, dass du nicht irgendein Spiel bekommst, sondern das neue „Astro Bot“. Das Game ist gerade erst am 6. September offiziell in den Verkauf gegangen und somit wirklich brandaktuell. Gleichzeitig konnte es in der kurzen Zeit aber schon eine große Fangemeinde und eine Menge Lob einheimsen. Auch aufgrund des kostenlosen Vorgängers haben viele PS5-Besitzer – ich inklusive – sehnsüchtig auf den Nachfolger gewartet. „Astro’s Playroom“ war nämlich gleichermaßen ein Liebesbrief an alle langjährigen Sony-Fans sowie an alle, die sich schon immer ein Spiel im Mario-Stil auf der PlayStation gewünscht haben. Butterweiches und spaßiges Jump ’n’ Run Gameplay wurde gepaart mit Anspielungen auf diverse Sony-Helden rund um Kratos, Nathan Drake und Co.

Und scheinbar ist der Hype um den Nachfolger ebenso berechtigt: Bei MediaMarkt besitzt „Astro Bot“ bereits jetzt eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 Sternen bei 18 Rezensionen, während bei Metacritic momentan sogar eine 94/100 als Endnote dasteht (basierend auf 166 Kritiker-Rezensionen).

→ Astro Bot & PS5-Controller zusammen für 99,99 Euro (Den Deal findest du unter „Empfohlene Kombinationen“)