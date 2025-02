Denn während Heißluftfritteusen anderer Hersteller, wie etwa dieser Amazon Topseller von Tefal, deutlich über 100, wenn nicht sogar 200 Euro kosten – gibt’s bei MediaMarkt jetzt einen AirFryer aus dem Hause Philips schon für nur 99 Euro. Was du für den Preis erwarten kannst und welches Modell sogar noch billiger ist, erfährst du hier.

→ Philips AirFryer für 99 Euro bei MediaMarkt

Eine Heißluftfritteuse für unter 100 Euro – Das wird dir geboten

Der Philips AirFryer XL Essential (HD9270/90) wurde eigentlich mal mit einem UVP von fast 190 Euro versehen. MediaMarkt streicht hiervon im Rahmen der Relax-Shopping-Tage, welche übrigens noch bis zum 24. Februar laufen, satte 47 Prozent! Dadurch zahlst du nur noch 99 Euro für die Marken-Heißluftfritteuse, der Versand ist zudem kostenfrei. Bereits ein kurzer Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt zudem: Günstiger gab’s das Küchengerät bisher noch nie im Netz!

Doch was wird dir für den Schnäppchen-Preis bei MediaMarkt überhaupt geboten? Allen voran verfügt der XL-AirFryer, wie der Name schon andeutet, über ein großes Fassungsvermögen von 6,2 Litern. Das sollte laut Philips für bis zu fünf Portionen ausreichen – du kannst also problemlos deine ganze Familie oder deine Freunde bekochen. Der Clou bei der Heißluftfritteuse: Die Zubereitung ist zwar trotzdem flott und das Essen anschließend knusprig, im Gegensatz zur normalen Fritteuse kommt hier aber kaum bis gar kein Öl zum Einsatz.

Neben dem herkömmlichen Heißluftfrittieren kann das Küchen-Gadget zusätzlich ebenso Backen, Grillen, Braten und Aufwärmen. Die Bedienung geht dabei kinderleicht über das Touch-Display sowie sieben voreingestellte Programme. Über die optionale HomeID App kannst du dir außerdem stets coole Rezept-Ideen holen. Eine App-Steuerung selbst gibt es in dieser Preisklasse allerdings nicht. Dafür punktet der AirFryer zumindest noch mit einer einfachen Reinigung, dank vielen spülmaschinenfesten Teilen.

Es geht sogar noch günstiger: Dieses Philips-Modell kostet nur 79 Euro

Beim Blick auf die Amazon-Bestseller-Liste in Sachen Heißluftfritteusen ist uns aber sogar ein noch günstigeres Modell von Philips ins Auge gesprungen. Der Philips Airfryer 5000 kostet bei Amazon lediglich 79 Euro (UVP) und ist somit von Haus aus günstiger.

Nicht nur auf den ersten Blick sehen die Geräte dabei sehr ähnlich aus. Technisch wird ebenfalls auf viele ähnliche Funktionen gesetzt. Der größte Unterschied ist vor allem die Füllmenge: Statt über 6 Litern ist beim 79-Euro-Modell nur Platz für 4,1 Liter. Wenn dir das aber nichts ausmacht, da du beispielsweise ohnehin nur für dich und deinen Partner / deine Partnerin kochst, kommst du hiermit noch günstiger an das praktische Trend-Produkt.

